После скандала с допингом лучший российский лыжник всех времен объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Ванкувера Крюков признался, что у него пропало желание рваться в бой

Никита Крюков. Фото: Getty Images

После скандала с допингом лучший российский лыжник всех времен объявил о завершении карьеры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b29/f65/5cab29f654ee3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b29/f65/5cab29f654ee3.png 2019-04-08T14:01:00+03:00 Другие Олимпийский чемпион Ванкувера Крюков признался, что у него пропало желание рваться в бой

Лучший в истории российский лыжник Никита Крюков официально объявил о завершении профессиональной карьеры. "Я официально заявляю, что ухожу из большого спорта, у меня было около года на размышления, – рассказал олимпийский чемпион Ванкувера-2010 и трехкратный чемпион мира. - В целом, поставлю себе пятерку. Три золотые медали чемпионата мира, Олимпиада. Есть, конечно, осадочек – Олимпиада в Сочи – для нас это был траур. Серебро. Я полгода переживал: мысли, слезы. Большое спасибо моим друзьям, они подарили мне пластиковую золотую медаль. И я переубедил себя в том, что у меня "золото", – говорит Крюков.

"Меня уже не заманишь медалью, у меня двое детей и жена красавица, хочется больше время проводить с ними. Вспоминаю себя раньше, какая у меня была мотивация, всем доказать и просто рваться в бой, то сейчас такого нет", – добавил российский лыжник.

Напомним, Никита Крюков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014, за что был лишен "серебра". Позже была подана апелляция, и Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил ее. Крюкову вернули награду.

Ранее завершил карьеру один из знаменитых братьев-биатлонистов Фуркад. Лучшим результатом 35-летнего Симона Фуркада в текущем сезоне было 7-е место в индивидуальной гонке.

Также сообщалось, что ямайский спринтер Усэйн Болт дал понять, что не станет продолжать футбольную карьеру. Восьмикратный олимпийский чемпион попытается стать успешным бизнесменом.

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Источники: Championat.ru , Матч ТВ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.