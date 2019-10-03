После слов о Кличко и Руанде Беленюку доверили готовить Украину к Олимпиаде: видео из Рады

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк возглавил спортивный организационный комитет по вопросам подготовки и участия национальных сборных команд в Олимпийских играх-2020. Беленюк впервые выступил с трибуны Верховной Рады, где и предложил свою кандидатуру. Инициативу Беленюка, которого накануне признали лучшим спортсменом Украины, поддержали 292 депутата.
Отметим, что во время выступления перед депутатами Беленюк несколько раз отходил от написанного на бумаге текста. Например, сказав, что в Руанде, откуда родом его отец, "не все знают, где находится Украина, но все знают Андрея Шевченко и братьев Кличко". А когда, между прочим, Жан сообщил коллегам-депутатам, что уже завоевал лицензию для выступления на Олимпиаде-2020 в Токио, парламентский зал взорвался аплодисментами.
Комментируя свою речь в парламенте, Жан Белнюк написал в Facebook: "Первая речь – как первая любовь. Запомню на всю жизнь".
Речь Беленюка перед депутатами Рады
"Власть должна сделать все необходимое для обеспечения эффективной подготовки национальных сборных команд Украины для выступления на Олимпийских и Паралимпийских играх в Японии. Я сам буду представлять нашу страну на этих соревнованиях. Нашим спортсменам необходимо обеспечить все необходимые условия для тренировок и сборов, в том числе за границей. Не должно быть никаких проволочек с решением организационно-финансовых вопросов. Это должно быть одним их самых первых приоритетов для нашей страны. Я убежден, что уже сейчас нам нужно решать вопрос создания спортивного оргкомитета по вопросам подготовки и участия национальных сборных команд в Олимпийских играх. Я обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой возглавить этот комитет"
Напомним, в сентябре Беленюк в Нур-Султане выиграл чемпионат мира, во второй раз в своей карьере победив на мировом первенстве по борьбе. Попутно в столице Казахстана Жан завоевал путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.
Интересно, что вскоре после возвращения из Казахстана украинский борец угодил в комическую ситуацию. Беленюк не выдержал насыщенного графика, уснув на заседании Верховной Рады во время обсуждения его коллегами-парламентариями очередного законопроекта. Время от времени, правда, Жан поднимал голову, чтобы не пропустить голосование – и снова ложился отдыхать.
А на днях появилась информация, что Беленюк готов променять Верховную Раду на Олимпийские игры. "Моя основная цель – Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают", – заявил Беленюк.
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