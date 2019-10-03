После слов о Кличко и Руанде Беленюку доверили готовить Украину к Олимпиаде: видео из Рады

Борец-депутат стал главой оргкомитета по подготовке к Токио-2020, где и сам будет сражаться за медали

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

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Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк возглавил спортивный организационный комитет по вопросам подготовки и участия национальных сборных команд в Олимпийских играх-2020. Беленюк впервые выступил с трибуны Верховной Рады, где и предложил свою кандидатуру. Инициативу Беленюка, которого накануне признали лучшим спортсменом Украины, поддержали 292 депутата.

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

Отметим, что во время выступления перед депутатами Беленюк несколько раз отходил от написанного на бумаге текста. Например, сказав, что в Руанде, откуда родом его отец, "не все знают, где находится Украина, но все знают Андрея Шевченко и братьев Кличко". А когда, между прочим, Жан сообщил коллегам-депутатам, что уже завоевал лицензию для выступления на Олимпиаде-2020 в Токио, парламентский зал взорвался аплодисментами.

Комментируя свою речь в парламенте, Жан Белнюк написал в Facebook: "Первая речь – как первая любовь. Запомню на всю жизнь".

Речь Беленюка перед депутатами Рады

"Власть должна сделать все необходимое для обеспечения эффективной подготовки национальных сборных команд Украины для выступления на Олимпийских и Паралимпийских играх в Японии. Я сам буду представлять нашу страну на этих соревнованиях. Нашим спортсменам необходимо обеспечить все необходимые условия для тренировок и сборов, в том числе за границей. Не должно быть никаких проволочек с решением организационно-финансовых вопросов. Это должно быть одним их самых первых приоритетов для нашей страны. Я убежден, что уже сейчас нам нужно решать вопрос создания спортивного оргкомитета по вопросам подготовки и участия национальных сборных команд в Олимпийских играх. Я обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой возглавить этот комитет"

Напомним, в сентябре Беленюк в Нур-Султане выиграл чемпионат мира, во второй раз в своей карьере победив на мировом первенстве по борьбе. Попутно в столице Казахстана Жан завоевал путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Интересно, что вскоре после возвращения из Казахстана украинский борец угодил в комическую ситуацию. Беленюк не выдержал насыщенного графика, уснув на заседании Верховной Рады во время обсуждения его коллегами-парламентариями очередного законопроекта. Время от времени, правда, Жан поднимал голову, чтобы не пропустить голосование – и снова ложился отдыхать.

А на днях появилась информация, что Беленюк готов променять Верховную Раду на Олимпийские игры. "Моя основная цель – Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают", – заявил Беленюк.

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