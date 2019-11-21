После визита в Москву лучший украинский каратист назвал Путина словом на букву "Х"

Станислав Горуна / Фото: Getty Images

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Топовый украинский каратист – 30-летний львовянин Станислав Горуна – поделился впечатлениями о визите в Россию на турнир Karate1 Premier League в Москве. Отметим, что Горуна является победителем Европейских игр-2019 в Минске, а также первым в истории каратистом из Украины, выигравшим медаль взрослых чемпионатов мира. Фишка его имиджа – оселедец на выстриженной голове.

"Чтобы разорвать шаблоны, скажу, что российская аудитория более чем благосклонна к украинской команде, – заявил, комментируя пребывание в Москве, Станислав Горуна. – Российские трибуны болели за всех украинских спортсменов. Это хороший показатель. Со многими людьми там общался".

"Никто ни слова не сказал о политической ситуации, не пытался создать провокацию или какие-то закидоны. Люди занимаются своими делами, и все инфоповоды, которые в основном создаются искусственно, людей мало волнуют. Поэтому это был приятный сюрприз. Все было очень приветливо".

"Несколько лет перед тем ездил в Россию на соревнования. И там была аналогичная ситуация. Но большинство моей команды ждала другого. Об этом в Украине нам постоянно говорили: "Будьте осторожны. Ни с кем не вступайте в политические дискуссии". Нас больше здесь накрутили и взвинтили, чем это на самом деле было там. Поэтому все были в тонусе".

"Война, которую мы сейчас имеем, является сугубо политической. К сожалению, она есть. Это не война между нациями, народами, а война политиков. Лидеры государств имеют ресурсы и влияние, чтобы эту войну поддерживать. Поэтому если бы не воля Путина, только Путина, то войны между Украиной и Россией не было бы. Поэтому "Путин – х***о", если что", – подытожил Горуна.

Ранее мы рассказывали, что лучший каратист Украины полетал над "Ареной Львов". Станислав Горуна признался, что испытал невероятные чувства.

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