Бех – в бассейне, Милевский – с летней коллекцией, Свитолина – с солнцем: звезды спорта в соцсетях

Украинские атлеты делятся новостями своей жизни на границе весны и лета

Наши знаменитые спортсмены за последние день-два сообщали как об обычных своих делах, так и посвящали посты отдельным событиям. К слову, читайте новый рейтинг популярности украинских спортсменов в соцсетях.

Призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова стала одной из тех, кто в воскресенье поздравил Киев с днем города. Хотя крымчанка живет здесь относительно недавно, написала: "Як тебе не любити, Києве мій?"

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А сегодня Аня показала красоту своего тела в еще одной фотосессии.

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Также не стесняется показывать свои формы звездная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук. Легкоатлетка провела прекрасный уик-энд с мужем в Буковеле.

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Борец Жан Беленюк успел многое: запостил фотку с Виталием Кличко с шутливым комментарием, поздравил всех с днем защиты детей, а вечером в понедельник еще и показал, как тренируется.

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Молодая красавица-дзюдоистка Дарья Белодед попрощалась с морем, уехав из Одессы.

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А бывший форвард сборной Украины по футболу Артем Милевский вспомнил, что наступило лето. И поздоровался с ним из магазина фирменной одежды.

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Красивой солнечной фотографией поделилась с подписчиками пятая ракетка мира по теннису Элина Свитолина.

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Напомним, сегодня боксер Владимир Кличко выступил против расизма в связи со смертью Джорджа Флойда в США.

Смотрите, как украинские спортсмены занимались на карантине

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