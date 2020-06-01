Бех – в бассейне, Милевский – с летней коллекцией, Свитолина – с солнцем: звезды спорта в соцсетях

Наши знаменитые спортсмены за последние день-два сообщали как об обычных своих делах, так и посвящали посты отдельным событиям. К слову, читайте новый рейтинг популярности украинских спортсменов в соцсетях.
Призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова стала одной из тех, кто в воскресенье поздравил Киев с днем города. Хотя крымчанка живет здесь относительно недавно, написала: "Як тебе не любити, Києве мій?"
А сегодня Аня показала красоту своего тела в еще одной фотосессии.
Также не стесняется показывать свои формы звездная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук. Легкоатлетка провела прекрасный уик-энд с мужем в Буковеле.
Борец Жан Беленюк успел многое: запостил фотку с Виталием Кличко с шутливым комментарием, поздравил всех с днем защиты детей, а вечером в понедельник еще и показал, как тренируется.
Молодая красавица-дзюдоистка Дарья Белодед попрощалась с морем, уехав из Одессы.
А бывший форвард сборной Украины по футболу Артем Милевский вспомнил, что наступило лето. И поздоровался с ним из магазина фирменной одежды.
Красивой солнечной фотографией поделилась с подписчиками пятая ракетка мира по теннису Элина Свитолина.
Напомним, сегодня боксер Владимир Кличко выступил против расизма в связи со смертью Джорджа Флойда в США.
Смотрите, как украинские спортсмены занимались на карантине
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