Пожертвовала Олимпиадой, чтобы стать мамой, и триумфально вернулась на Кубке Европы по фристайлу

Украинская фристайлистка Анастасия Новосад проиграла чемпионке мира 2015 года Лоре Пил из Австралии

Фристайлистки на Кубке Европы

Украинская фристайлистка Анастасия Новосад завоевала бронзовую награду на этапе Кубка Европы в финской Руке. В лыжной акробатике украинка показала результат 153,92 балла: 75,91 очка первый прыжок и 78,01 – за второй. Выиграла соревнования чемпионка мира 2015 года, австралийка Лора Пил.

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Анастасия Новосад

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Напомним, что Новосад пропустила Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, так как на тот момент готовилась стать мамой. Сейчас вернулась после декрета и начинает набирать хорошую форму.

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В топ-10 на этапе в Руке попала украинка Надежда Мохнатская (121,32), 15-летняя Ангелина Брыкина стала двадцатой (103,76), а ее ровесница Анастасия Гасюк заняла 22-е место (102,08). Среди мужчин в топ-10 удалось пробиться 15-летнему Максиму Кузнецову (163,11). Владимир Кушнир стал 14-м (153,82), Александр Окиплюк – 19-м (146,83), Николай Пуздерко – 21-м (133,56), а Дмитрий Котовский – 31-м (99,03).

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Мы ранее писали, что олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 по фристайлу Александр Абраменко пропускает этот сезон: "После Олимпиады был очень насыщенный год: нужно было готовиться также к чемпионату мира (с ЧМ в Юте Абраменко привез "серебро". — Ред.). Устал не только физически, но и морально. Поэтому взял себе отпуск на год. Занимаюсь ремонтом в своей квартире и, конечно же, поддерживаю себя в хорошей физической форме".

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Прыжки украинских фристайлистов

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