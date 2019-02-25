"Позор! Показал силу на слабых": Емельяненко досталось от коллег за леща ученику

"Дома так будешь, с женой!" – российская звезда ММА дал подзатыльник своему спарринг-партнеру

Александр Емельяненко.

"Позор! Показал силу на слабых": Емельяненко досталось от коллег за леща ученику //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/45f/956/5c745f9569dac.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/45f/956/5c745f9569dac.png 2019-02-25T23:41:45+02:00 Другие "Дома так будешь, с женой!" - российская звезда ММА дал подзатыльник своему спарринг-партнеру

Скандальному российскому бойцу ММА Александру Емельяненко перемывают косточки после его скандального мастер-класса. В Сеть попало видео, на котором запечатлено, как тяжеловес стоит в клинче с условным соперником по эпизоду и демонстрирует защиту от захвата шеи. Как показалось Емельяненко, его спарринг-партнер слишком сильно "повис" на нем, поэтому Александр отвесил ему звонкий подзатыльник. Сопроводив его такими словами: "Не виси! Не надо так говорить. Дома так будешь, с женой. Комплиментами обмениваться", – пояснил он партнеру и продолжил занятие.

Видео разлетелась по Сети, и подавляющему большинству увидевших этот эпизод поведение профессионального бойца показалось возмутительным. Например, средневес ACA Вячеслав Василевский назвал выходку Емельяненко-младшего позором: "Если серьёзно, то это позор, применять свою силу на слабых — это раз, а второе — люди пришли к тебе на мастер-класс, чтобы поучиться, деньги заплатили, а ты их подзатыльниками воспитываешь и показываешь своё превосходство. И второй момент, более глобальный, что Александр — фигура публичная, его многие знают и по нему судят о бойцах. И после этого говорят, что боец — недалёкий, агрессивный, невоспитанный человек. Александру нужно задуматься, прежде чем совершать такие вещи".

При этом получивший от Емельяненко леща признал, что был виноват в инциденте сам. Им оказался Сергей Демидов, который в своём "инстаграме" объяснил инцидент: "Развирусили СМИ видос с мелким инцидентом. Его спецом не выкладываю, ибо #измухислона. Но, видимо, стоит объяснить. По факту я тоже хорош был, пошутил, когда Емельяненко меня шеей поднял. Все, кто меня знает, привыкли к моему юмору, но вот здесь, конечно, неудачно получилось, косяк… Кстати, треня отличная была".

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко обвенчался с женой, с которой он перед этим развелся.

Кроме того, Емельяненко с разбитым лицом покинул арену на "скорой", а судьи засчитали ничью.

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