Претендент на участие в Олимпиаде-2020 умер в возрасте 24 лет

Несколько дней назад спортсмен отпраздновал свое день рождения

/ Фото: AFP

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В возрасте 24 лет умер американский дзюдоист Джек Хаттон, информирует сайт Национального олимпийского комитета (НОК) США. О причинах смерти спортсмена, который отпраздновал день рождения 20 сентября, не сообщается. Хаттон являлся призером Гран-при по дзюдо в весе до 81 кг. Он был кандидатом на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Джек был одним из лучших американских дзюдоистов и многократным призером различных соревнований по всему миру", – говорится в сообщении. – "Джек производил неизгладимое впечатление на всех, кто его знал. Он не будет забыт. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, а также партнерам, тренерам и друзьям."

Интересно, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотые — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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