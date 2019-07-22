Президент федерации: "Комащук расчистила дорогу для Харлан"
Вадим Гутцайт прокомментировал выступление лучшей украинской саблистки на чемпионате мира
На чемпионате мира по фехтованию Харлан завоевала уже шестое "золото" мировых первенств и четвертое - личное! Она лишь вторая женщина, кому удалось четыре и более раз выиграть индивидуальный титул после легендарной итальянской рапиристки Валентины Веццали, становившейся №1 шесть раз!
О феномене Ольги Харлан мы поговорили с президентом нашей федерации фехтования Вадимом Гутцайтом: "Основные качества Ольги - ее целеустремленность, сильный характер и трудоспособность. То есть желание идти к цели и все для этого отдать".
После травмы Харлан и ее операции три года назад казалось, что ей потребуется больше времени, чтобы восстановиться и выйти на прежний уровень. Она сейчас достигла пика формы или это еще не предел? "Ольга много времени проводит в зале, уделяет внимание общефизической подготовке. Работает над реакцией, скоростью, координацией. Она не просто сидит и выжидает, когда у нее все пройдет, а ускоряет процесс. По поводу ее формы. Вы знаете, фехтование - тот вид спорта, когда трудно предсказать, в шикарной форме спортсмен или вообще не в форме. В фехтовании, особенно у Ольги после трех Олимпиад, это чисто психологический фактор - как она ментально подходит к соревнованиям. На этом чемпионате в личном турнире она была очень настроена, психологически выдержала и сделала то, о чем мы ее просили. О чем мы просили Ольгу в Будапеште? Ей нужно было выдержать свой стиль. Она боец не силового фехтования, а технического плана. Когда она реально психологически готова, то обыгрывает соперников тактикой, в которой очень сильна. Потом уже идет исполнение приемов. Поэтому посыл для нее на всех соревнованиях - выдерживать тактику, которая вложена ей в голову тренерами".
Какой бой, помимо финала с Великой, был определяющим для Харлан: "Самый и нервный, и тяжелый, я так понимаю, был с Алиной Комащук. Алина прекрасно выступила. Когда шла к Ольге, то выиграла у серьезных противников и, можно сказать, расчистила ей дорогу. Но опять же, помните, на Олимпиаде-2016 Ольга тоже встретилась с Комащук. И после этого говорила, что один из самых сложных боев был с Алиной. Они же из одной команды, сутки на сборах, знают уловки и ужимки каждого. 14:13 – был счет в пользу Алины, и Ольга потом нанесла два удара. Думаю, для нее это был самый сложный бой и по счету, и по накалу".
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Насколько победа над Великой важна для Харлан в психологическом плане, особенно в преддверии Олимпиады-2020? "Исторически так уже складывается, что у Ольги с Софьей Великой долгое время идет борьба психологий. На сегодняшний день это лучшие саблистки мира. На Олимпиаде в Лондоне Ольга проиграла Великой, и до этого было еще много чемпионатов мира, где она уступала Софье. На чемпионатах Европы то проигрывала, то выигрывала. Кто в это день психологически сильнее, тот и выигрывает. Я очень надеюсь, что счет теперь пойдет в нашу пользу. Много еще нужно сделать к Олимпиаде. Но как бы ни готовились к Токио, Олимпиада - огромный накал для каждого спортсмена. И если Ольга подойдет психологически к ней, как к этому миру, у нас есть шансы бороться за медали. Я надеюсь, что Ольга выйдет с таким же настроем и в командных соревнованиях, потому что они нам очень важны для попадания на Игры-2020".
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