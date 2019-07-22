Президент федерации: "Комащук расчистила дорогу для Харлан"

Вадим Гутцайт прокомментировал выступление лучшей украинской саблистки на чемпионате мира

Вадим Гутцайт со своими подопечными.

На чемпионате мира по фехтованию Харлан завоевала уже шестое "золото" мировых первенств и четвертое - личное! Она лишь вторая женщина, кому удалось четыре и более раз выиграть индивидуальный титул после легендарной итальянской рапиристки Валентины Веццали, становившейся №1 шесть раз!

О феномене Ольги Харлан мы поговорили с президентом нашей федерации фехтования Вадимом Гутцайтом: "Основные качества Ольги - ее целеустремленность, сильный характер и трудоспособность. То есть желание идти к цели и все для этого отдать".



После травмы Харлан и ее операции три года назад казалось, что ей потребуется больше времени, чтобы восстановиться и выйти на прежний уровень. Она сейчас достигла пика формы или это еще не предел? "Ольга много времени проводит в зале, уделяет внимание общефизической подготовке. Работает над реакцией, скоростью, координацией. Она не просто сидит и выжидает, когда у нее все пройдет, а ускоряет процесс. По поводу ее формы. Вы знаете, фехтование - тот вид спорта, когда трудно предсказать, в шикарной форме спортсмен или вообще не в форме. В фехтовании, особенно у Ольги после трех Олимпиад, это чисто психологический фактор - как она ментально подходит к соревнованиям. На этом чемпионате в личном турнире она была очень настроена, психологически выдержала и сделала то, о чем мы ее просили. О чем мы просили Ольгу в Будапеште? Ей нужно было выдержать свой стиль. Она боец не силового фехтования, а технического плана. Когда она реально психологически готова, то обыгрывает соперников тактикой, в которой очень сильна. Потом уже идет исполнение приемов. Поэтому посыл для нее на всех соревнованиях - выдерживать тактику, которая вложена ей в голову тренерами".



Какой бой, помимо финала с Великой, был определяющим для Харлан: "Самый и нервный, и тяжелый, я так понимаю, был с Алиной Комащук. Алина прекрасно выступила. Когда шла к Ольге, то выиграла у серьезных противников и, можно сказать, расчистила ей дорогу. Но опять же, помните, на Олимпиаде-2016 Ольга тоже встретилась с Комащук. И после этого говорила, что один из самых сложных боев был с Алиной. Они же из одной команды, сутки на сборах, знают уловки и ужимки каждого. 14:13 – был счет в пользу Алины, и Ольга потом нанесла два удара. Думаю, для нее это был самый сложный бой и по счету, и по накалу".

Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

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