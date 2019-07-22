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Президент федерации: "Комащук расчистила дорогу для Харлан"

22 июля, 13:44

Вадим Гутцайт прокомментировал выступление лучшей украинской саблистки на чемпионате мира

Вадим Гутцайт со своими подопечными
Вадим Гутцайт со своими подопечными.

На чемпионате мира по фехтованию Харлан завоевала уже шестое "золото" мировых первенств и четвертое - личное! Она лишь вторая женщина, кому удалось четыре и более раз выиграть индивидуальный титул после легендарной итальянской рапиристки Валентины Веццали, становившейся №1 шесть раз! 

О феномене Ольги Харлан мы поговорили с президентом нашей федерации фехтования Вадимом Гутцайтом: "Основные качества Ольги - ее целеустремленность, сильный характер и трудоспособность. То есть желание идти к цели и все для этого отдать".

После травмы Харлан и ее операции три года назад казалось, что ей потребуется больше времени, чтобы восстановиться и выйти на прежний уровень. Она сейчас достигла пика формы или это еще не предел? "Ольга много времени проводит в зале, уделяет внимание общефизической подготовке. Работает над реакцией, скоростью, координацией. Она не просто сидит и выжидает, когда у нее все пройдет, а ускоряет процесс. По поводу ее формы. Вы знаете, фехтование - тот вид спорта, когда трудно предсказать, в шикарной форме спортсмен или вообще не в форме. В фехтовании, особенно у Ольги после трех Олимпиад, это чисто психологический фактор - как она ментально подходит к соревнованиям. На этом чемпионате в личном турнире она была очень настроена, психологически выдержала и сделала то, о чем мы ее просили. О чем мы просили Ольгу в Будапеште? Ей нужно было выдержать свой стиль. Она боец не силового фехтования, а технического плана. Когда она реально психологически готова, то обыгрывает соперников тактикой, в которой очень сильна. Потом уже идет исполнение приемов. Поэтому посыл для нее на всех соревнованиях - выдерживать тактику, которая вложена ей в голову тренерами". 

Какой бой, помимо финала с Великой, был определяющим для Харлан: "Самый и нервный, и тяжелый, я так понимаю, был с Алиной Комащук. Алина прекрасно выступила. Когда шла к Ольге, то выиграла у серьезных противников и, можно сказать, расчистила ей дорогу. Но опять же, помните, на Олимпиаде-2016 Ольга тоже встретилась с Комащук. И после этого говорила, что один из самых сложных боев был с Алиной. Они же из одной команды, сутки на сборах, знают уловки и ужимки каждого. 14:13 – был счет в пользу Алины, и Ольга потом нанесла два удара. Думаю, для нее это был самый сложный бой и по счету, и по накалу".

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Насколько победа над Великой важна для Харлан в психологическом плане, особенно в преддверии Олимпиады-2020? "Исторически так уже складывается, что у Ольги с Софьей Великой долгое время идет борьба психологий. На сегодняшний день это лучшие саблистки мира. На Олимпиаде в Лондоне Ольга проиграла Великой, и до этого было еще много чемпионатов мира, где она уступала Софье. На чемпионатах Европы то проигрывала, то выигрывала. Кто в это день психологически сильнее, тот и выигрывает. Я очень надеюсь, что счет теперь пойдет в нашу пользу. Много еще нужно сделать к Олимпиаде. Но как бы ни готовились к Токио, Олимпиада - огромный накал для каждого спортсмена. И если Ольга подойдет психологически к ней, как к этому миру, у нас есть шансы бороться за медали. Я надеюсь, что Ольга выйдет с таким же настроем и в командных соревнованиях, потому что они нам очень важны для попадания на Игры-2020". 


Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

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Тег фехтование, чемпионат мира, Ольга Харлан

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АВТОР:

Павлова Елена

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