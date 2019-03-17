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"Прислушался" к Христине Соловий: Игорь Радивилов выиграл две медали Кубка мира

Сегодня, 16:12

Наш гимнаст блестяще исполнил "самолет" под песню "Тримай" и удостоился места на подиуме

Игорь Радивилов
Игорь Радивилов. Фото: Twitter
"Прислушался" к Христине Соловий: Игорь Радивилов выиграл две медали Кубка мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e53/fe2/5c8e53fe27142.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e53/fe2/5c8e53fe27142.png Другие Наш гимнаст блестяще исполнил "самолет" под песню "Тримай" и удостоился места на подиуме

Украинский гимнаст Игорь Радивилов взял две медали на этапе Кубка мира в Баку. Причем первая из них была добыта под хит известной украинской певицы Христины Соловий "Тримай".

Когда Игорь Радивилов исполнял свое упражнение на кольцах, в зале как раз звучал припев хита Соловий: "Тримай мене міцно, одною рукою. Так сильно і ніжно вбивай мене".

И Радивилов "прислушался" к Христине Соловий: пусть не одной, а двумя руками крепко держась за кольца, он четко выполнил свою программу. В частности, такие сложные элементы как "самолет" и "крест вниз головой". 

В итоге украинский гимнаст получил оценку 14,666, позволившую ему завоевать "бронзу". На первом месте оказался представитель Великобритании Кортни Туллок (14,933), на втором – гимнаст из Азербайджана Никита Симонов (14,800).

А вскоре, на этих же соревнованиях, к "бронзе" в упражнениях на кольцах Игорь Радивилов добавил еще одну награду – "серебро" в своем коронном опорном прыжке.

Как сообщалось ранее, другой украинский гимнаст – олимпийский чемпион Олег Верняев – попонтовался, проехав с ветерком по столице.

Также сообщалось, что на Олимпиаде-2020 в Токио, где Радивилов намерен бороться за медали, полностью запретят курение.

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Тег гимнастика, Олимпиада-2020, Игорь Радивилов

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Сегодня|Спорт

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