"Прислушался" к Христине Соловий: Игорь Радивилов выиграл две медали Кубка мира
Наш гимнаст блестяще исполнил "самолет" под песню "Тримай" и удостоился места на подиуме
Украинский гимнаст Игорь Радивилов взял две медали на этапе Кубка мира в Баку. Причем первая из них была добыта под хит известной украинской певицы Христины Соловий "Тримай".
Когда Игорь Радивилов исполнял свое упражнение на кольцах, в зале как раз звучал припев хита Соловий: "Тримай мене міцно, одною рукою. Так сильно і ніжно вбивай мене".
И Радивилов "прислушался" к Христине Соловий: пусть не одной, а двумя руками крепко держась за кольца, он четко выполнил свою программу. В частности, такие сложные элементы как "самолет" и "крест вниз головой".
В итоге украинский гимнаст получил оценку 14,666, позволившую ему завоевать "бронзу". На первом месте оказался представитель Великобритании Кортни Туллок (14,933), на втором – гимнаст из Азербайджана Никита Симонов (14,800).
А вскоре, на этих же соревнованиях, к "бронзе" в упражнениях на кольцах Игорь Радивилов добавил еще одну награду – "серебро" в своем коронном опорном прыжке.
Как сообщалось ранее, другой украинский гимнаст – олимпийский чемпион Олег Верняев – попонтовался, проехав с ветерком по столице.
Также сообщалось, что на Олимпиаде-2020 в Токио, где Радивилов намерен бороться за медали, полностью запретят курение.
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