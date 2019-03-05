Призер ЧЕ Андрей Проценко: Мне – медаль, жене – конфетки

Украинский прыгун в высоту поделился впечатлениями о чемпионате Европы в Глазго

Прыгун в высоту Андрей Проценко. Фото: Виталий Лазебник

Призер ЧЕ Андрей Проценко: Мне – медаль, жене – конфетки Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e27/46c/5c7e2746ce989.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e27/46c/5c7e2746ce989.jpg 2019-03-05T09:34:00+02:00 Другие Украинский прыгун в высоту поделился впечатлениями о чемпионате Европы в Глазго

Сборная Украины по легкой атлетике вернулась из чемпионата Европы, на котором "сине-желтые" завоевали пять медалей – два "серебра" и три "бронзы".



Одну из серебряных наград взял прыгун в высоту Андрей Проценко. "Было чуть жесткое покрытие, чуть отбивал пятку. В итоге в последней попытке отбил ее очень хорошо. Но в конце концов все нормально, думаю, пройдет. Травма не сильно серьезная. Вообще много манежей с покрытием на дереве, но на этом чемпионате было на бетоне. Из-за этого для многих оно было жестковато. Плюс у нас соревнования проходили два дня подряд. Что тоже очень редко. Результат для квалификации в финал высокий и приходилось на уровне лучшего результата в сезоне прыгать два раза. Может, и из-за этого тоже результаты упали. Попал в призы практически с тем же, с каким вышел в финал, – рассказывает Андрей. – Я ехал в первую очередь бороться за медали и сильно не задумывался над тем, какой будет результат. Хотя планировал прыгать выше. Так соревнования проходили не очень хорошо, но прыгалось. Прыгать можно было высоко, но в итоге, то ли из-за пятки, то ли так сложилось – 2,26 и второе место. Место радует, а вот результат не очень. Конечно, планировалось, что будет призовое место в районе 2,30. Я не помню, такого маленького результата в призах – 2,26 м. Но в данный момент результаты во всех видах падают и высота не исключение.



С итальянцем Тамбери мы часто пересекаемся, он хорошо прыгает. Я ехал бороться и с ним в том числе. Пытался, переносил попытки, но он оказался в этот раз сильнее. Тактически я пытался его обыграть, но не получилось.

Пять лет назад я был лучше готов, но тогда была и конкуренция выше. Тогда я боролся с Богданом Бондаренко, сейчас он немного травмирован. Но, надеюсь, летом должен вернуться. Когда есть конкуренция, есть стимул. Приятно было, что моя медаль первая. Плюс я мог позволить себе поддержать остальных ребят. Конечно, хотелось хотя бы одно "золото", были возможности, но на то он и спорт, что вносит свои коррективы".



"Помимо медали, привез немного конфеток для жены, печеньки. Я? Я тоже очень люблю сладкое. Больше люблю шоколадки".

"Этот сезон получается очень долгим, так что мы планируем подготовиться и выходить на пик формы чуть позже, – продолжает Проценко. – В середине июня будет видно. Сейчас в первую очередь нужно вылечить пятку и начинать готовиться. С 14 марта у нас запланирован сбор в Португалии. Там тепленько и уже на улице будем вовсю тренироваться".

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