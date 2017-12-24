Призер чемпионата мира по борьбе стала жертвой домогательств в детстве

О других эпизодах с домогательствами она пока не хочет говорить

Серебряный призер чемпионата мира 2014 года по борьбе бразильянка Алине да Силва Феррейра призналась, что в 11 лет стала жертвой сексуальных домогательств.

Спортсменка заявила, что "общество не готово открыто обсуждать проблемы и защищать девочек, девушек и женщин".

"Мы живем в среде, где безопасность не обеспечена. По этой причине многие истории не предаются огласке. Одно из самых неприятных воспоминаний в моей жизни – один мальчик пытался привлечь внимание другого, играя с моим телом. Мне очень тяжело с этим смириться", – сказала Феррейра, которую цитирует Globoesporte.

Она также добавила, что этот эпизод был не единственным в ее жизни, отметив, что она пока не готова говорить о других случаях домогательств.

Феррейра завоевала серебро на первенстве планеты в 2014 году, а также стала второй на Панамериканских играх 2011 года.

Напомним, что в октябре украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный спортсмен Виталий Щербо. По словам гимнастки, это произошло во время турнира в Штутгарте в 1991 году.

Ранее олимпийская чемпионка гимнастка Эли Райсман заявила, что стала жертвой домогательств со стороны врача сборной США Ларри Нассара. Позже с обвинениями в адрес Нассара выступила трехкратная олимпийская чемпионка Габриэлле Дуглас.

Также в сексуальных домогательствах обвинили бывшего главу ФИФА Зеппа Блаттера. в 2013 году во время церемонии награждения премии "Золотой мяч" Блаттер якобы схватил за ягодицы голкипера сборной США Хоуп Соло.