Призер чемпионата мира по борьбе стала жертвой домогательств в детстве

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О других эпизодах с домогательствами она пока не хочет говорить

Призер чемпионата мира по борьбе стала жертвой домогательств в детстве

Серебряный призер чемпионата мира 2014 года по борьбе бразильянка Алине да Силва Феррейра призналась, что в 11 лет стала жертвой сексуальных домогательств.

Спортсменка заявила, что "общество не готово открыто обсуждать проблемы и защищать девочек, девушек и женщин".

"Мы живем в среде, где безопасность не обеспечена. По этой причине многие истории не предаются огласке. Одно из самых неприятных воспоминаний в моей жизни – один мальчик пытался привлечь внимание другого, играя с моим телом. Мне очень тяжело с этим смириться", – сказала Феррейра, которую цитирует Globoesporte.

Она также добавила, что этот эпизод был не единственным в ее жизни, отметив, что она пока не готова говорить о других случаях домогательств.

Феррейра завоевала серебро на первенстве планеты в 2014 году, а также стала второй на Панамериканских играх 2011 года.

Напомним, что в октябре украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный спортсмен Виталий Щербо. По словам гимнастки, это произошло во время турнира в Штутгарте в 1991 году.

Ранее олимпийская чемпионка гимнастка Эли Райсман заявила, что стала жертвой домогательств со стороны врача сборной США Ларри Нассара. Позже с обвинениями в адрес Нассара выступила трехкратная олимпийская чемпионка Габриэлле Дуглас.

Также в сексуальных домогательствах обвинили бывшего главу ФИФА Зеппа Блаттерав 2013 году во время церемонии награждения премии "Золотой мяч" Блаттер якобы схватил за ягодицы голкипера сборной США Хоуп Соло.
борьба вольная, чемпионат мира, домогательство

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Р-спорт

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