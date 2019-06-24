Призер Европейских игр Омельчук: "Музыка мешает, но нужно привыкать к новым правилам"

Украинец прокомментировал свое выступление в Минске, лицензию в Токио-2020 и новые правила

Олег Омельчук с минской наградой. Фото: НОК Украины

В стрелковый тир, возле которого возвышается ярко-оранжевая скульптура пули, заходила с уверенностью, что сейчас у нас будет очередная медаль Европейских игр. Елена Костевич с Олегом Омельчуком прошли квалификацию в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м с лучшим результатом. Но вот полуфинал не сложился - обидное 5-е место в шаге от финала. Что-то пока минские Игры для нашей олимпийской чемпионки нефартовые... Но шансы еще есть: у Елены впереди две дисциплины.



"День назад впечатления были лучше, – поделился с нами после соревнований расстроенный Олег Омельчук, который всего днем ранее завоевал здесь "серебро" в пневматическом пистолете (10 м). – Сегодня хуже, потому что мы не прошли в финал. Два-три очка я недобрал. А интересно в финале побороться за медаль. Но так сложилось сегодня. Не наш день. Почему так вышло? Возможно, я немножко расслабился после вчерашнего выступления. Думаю, в основном из-за этого так сложилось. А за личную медаль счастлив. Завоевал лицензию на Олимпийские игры. Тем более на последних двух этапах Кубка мира я очень близко был: один раз одно место проиграл, второй – тоже не сложилось. Какие после этого есть шансы на следующий олимпийский сезон? У нас сейчас стрельба такая динамичная, скоростная. Тут прогнозировать невозможно, как в легкой атлетике, где бежишь на тренировках за определенное время, и так приблизительно и на соревнованиях. У нас в стрельбе совсем по-другому".



В помещении, где проходят соревнования, довольно шумно. Места для зрителей, журналистов и камер не так много, и все кучкуются прямо за спинами у спортсменов и в узком проходе. Еще и громко играет музыка, причем не спокойная, а довольно динамичная, даже танцевальная. Спросили у Олега, не мешает ли это: "Мешает. Но мы уже свыкаемся с этим. Раньше стреляли без шума и музыки, а сейчас время меняется, стрельба меняется. Поэтому нужно привыкать к новым условиям и правилам". Наш вице-чемпион сказал, что все равно доволен организацией Игр и уже успел посмотреть Минск: "Городом два раза прогулялся. Нравится чистый воздух. Город такой спокойный, не загазованный, много лесов".

Ранее мы писали об уникальном событии на Европейских играх: мама и сын вместе завоевали медаль.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. В Минске Богдан завоевал "бронзу".

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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