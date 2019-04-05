Призерка чемпионатов мира и Европы Анита Серегина: "Олимпиада без карате? слов нет"

Украинская каратистка – о выступлении на чемпионате Европы и шампанском из кубка

Анита Серегина. Фото: Facebook

Призерка чемпионатов мира и Европы Анита Серегина: "Олимпиада без карате? слов нет" Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6f9/be8/5ca6f9be8e44a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6f9/be8/5ca6f9be8e44a.jpg 2019-04-05T09:48:00+03:00 Другие Украинская каратистка - о выступлении на чемпионате Европы и шампанском из кубка

29-летняя призерка чемпионата мира по карате Анита Серегина, взявшая на днях две медали чемпионата Европы, рассказала о квотах, уборщике головы и враче-маме.

- Анита, поделитесь впечатлениями от чемпионата Европы.

- Чемпионат был достаточно спокойный. Мы в этом зале в Гвадалахаре уже были год назад на Серии А. Собрал много зрителей, испанских болельщиков. Но наши украинские фаны от них не отставали (улыбается). Когда мы боролись в стенке, они очень кричали, поддержка была суперская. Поэтому эмоции после чемпионата, конечно, сумасшедшие. Организация, как всегда, на высоком уровне – испанцы это умеют. Город мы смотрели в прошлом году. Он маленький, ничего такого в нем нет. На этом турнире у нас три дня были поединки, очень сильные. Мы так устали, что в воскресенье просто лежали целый день в гостинице и никуда даже не хотели идти.

- Довольны ли личной "бронзой"?

- Хотелось бы лучше. Я всегда, когда еду на соревнования, хочу "золото". Никогда не думаю: "Хотя бы "бронзу" или "серебро". Но этой "бронзе" очень рада, потому что это путевка на Европейские игры (которые стартуют 21 июня в Минске. – Авт.).

- На сколько олимпийских лицензий может максимально рассчитывать Украина?

- Сейчас у нас в рейтинге трое ребят, которые держатся в топе (Анжелика Терлюга на 5-м месте в рейтинге до 55 кг; Станислав Горуна на 6-м, до 75 кг; Валерий Чоботарь – на 7-м, до 75 кг; Анита пока на 17-м, до 61 кг. – Авт.). Думаю, что три должно быть точно. Но еще есть целый год соревнований, за который рейтинг может поменяться. Также есть отборочный турнир: тройка его призеров тоже поедет на Олимпийские игры. У нас пять категорий, но олимпийских – только три (имеется в виду три в кумите, плюс ката. – Авт.). Чуть-чуть они нас обрезали. И так немного людей едет на Олимпиаду – 80 человек, 8 категорий. Но мы будем бороться.

- Как отреагировали на предварительное решение не включать карате в программу Олимпиады-2024 в Париже?

- Если честно, даже слов нет, – вздохнула Анита. – Пока что не верится, что так может случиться. Настолько долго мы к этому шли, настолько карате зрелищное, столько всего сделали, чтобы мы были на Олимпиаде... Количество людей, которые занимаются этим видом спорта, сумасшедше большое. И сейчас говорить нам "нет" – это просто несправедливо.

- Странно, что это исходит от Франции, которая известна своими успехами в карате.

- Да, это одна из лидирующих стран в Европе и мире.

- Сейчас проходят акции в поддержку…

- И митинги. Еще время есть. Не будем терять надежду.

- Как вы успеваете и тренироваться, и тренировать? У вас уже есть свои подопечные.

- Мои тренировки – два раза в день, а между этим хватает времени на деток. Хочется делиться опытом, вкладывать в следующее поколение. Сильно нравится тренировать детей. Думаю, это будет моим занятием и в будущем. Не хочется уходить из карате никак (улыбается).

- Вижу, у вас кубок с чемпионата Европы за победу в командных соревнованиях сейчас в роли вазы для цветов. Чем еще его наполняли? В Кубок Стэнли, например, и шампанское наливают, и макароны насыпают.

- Мы наполняли шампанским, – рассмеялась каратистка. – Закидывали туда медали и пили из него шампанское. Так что все процедуры сделали.

- Ваша коллега Галина Мельник рассказывала, что вам организовывали и сеансы у психолога, и поход в квест-комнату для сплочения. Часто такое бывает? И для всех ли?

- Было один раз на этих сборах. А психологи вообще есть спортивные. Во Львове, например, есть мужчина-психолог. Он работает с Галей непосредственно, и у меня была с ним одна беседа. Это довольно-таки интересно – спортивная психология для атлетов высокого уровня. Такое количество турниров, столько всего происходит – проигрыши, победы, что иногда не можешь справиться с этим сам. А психолог как будто уборщик твоей головы. Ты с ним поговоришь, и какие-то файлы, мысли расставляются на свои места. И уже дальше легче и думать, и выступать. Поэтому я считаю, что нужно иметь спортивного психолога в команде. И конечно, есть еще доктор, без которого мы никак не справляемся. Она как вторая мама для нас. Когда выезжаешь на соревнования, о тебе заботятся – это тоже психологически помогает, и ты расслабляешься, потому что знаешь, что рядом есть люди, которые, если у тебя что-то случится, всегда поддержат.

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АВТОР: Катерина Макаревская Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.