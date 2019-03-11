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Призерка Олимпиады-2016 покончила с собой в 23 года

Сегодня, 09:35

Американка Келли Кэтлин на Играх-2016 выиграла "серебро" в велоспорте

Келли Кэтлин
Келли Кэтлин. Фото: AFP
Призерка Олимпиады-2016 покончила с собой в 23 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/60f/a77/5c860fa77c0d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/60f/a77/5c860fa77c0d7.jpg Другие Американка Келли Кэтлин на Играх-2016 выиграла "серебро" в велоспорте

Американская велогонщица Келли Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет. Об этом сообщает VeloNews со ссылкой на письмо, поступившее от отца спортсменки. Также смерть спортсменки подтвердила ее сестра Колин.

Тело спортсменки было обнаружено в ее доме в штате Калифорния (США) в пятницу, 8 марта. Подробности инцидента и причины самоубийства не разглашаются.

Келли Кэтлин является трехкратной чемпионкой мира. Она завоевывала золотые медали в командной гонке в 2016, 2017 и 2018 годах. На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Кэтлин выиграла серебряную медаль в составе сборной США.

В дополнение к своей велокарьере, Кэтлин получила степень магистра по вычислительной математике в университете Стэнфорда. Она также считалась талантливой скрипачкой и артисткой.

Ранее мы писали, что 23-летний российский волейболист Никита Марченко выпал с 10 этажа общежития на Госпитальной набережной. По данным источника следователи нашли в его телефоне сообщение, в котором он рассказал, что влез в долги из-за ставок.

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Тег самоубийство, Велоспорт, Олимпиада-2016

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sport24.ru

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