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Призерка Паралимпиады найдена мертвой в Тихом океане: она пыталась стать первой в мире

25 июня, 10:36

Елена Павлова Елена Павлова

Американка покинула побережье Калифорнии на лодке в апреле

Призерка Паралимпийских игр 2012 года в толкании ядра и чемпионка мира по академической гребле в двойке американская спортсменка Анжела Мадсен была найдена мертвой в Тихом океане. Ранее мы сообщали, что чемпионка Европы умерла от осложнений при родах.

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По информации The Guardian, 60-летняя Мадсен хотела стать первой женщиной в мире, которая с параличом нижней части тела пересекла Тихий океан в одиночку. Она покинула побережье Калифорнии на лодке в апреле и направлялась на Гавайи. Но недавно перестала выходить на связь.

"Вынуждена сообщить, что Анжела Мадсен не попадет на Гавайи. Спасательный самолет видел Анжелу в воде, по-видимому, мертвой, но не смог передать эту информацию из-за плохого покрытия спутника. Она перестала отвечать на сообщения с воскресенья. Я посмотрела на трекинг, и не было похоже, чтобы она управляла лодкой, скорее, лодка дрейфовала", — рассказала ее жена Дебра.

Смотрите сюжет о Мадсен, которая решилась на одиночное плавание

Мы также писали, что известный мотогонщик умер в результате ужасного столкновения на трассе. В столкновении с другим участником заезда британец Бен Годфри получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Смотрите также, как американская рекордсменка четыре раза без остановки переплыла Ла-Манш

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