Призеры Евроигр раскрыли секрет синхронных прыжков на батуте: "Мы слушаем дыхание друг друга"

Марина Кийко и Светлана Малькова выиграли серебряную медаль Минска-2019

Реакция на серебряную оценку. Фото: НОК Украины

Это очень забавно, когда теле- и фотокамеры дружно "качают головой", двигаясь вверх-вниз, чтобы словить в кадре прыгающих на батуте гимнастов. Вчера на Европейских играх в Минске прошли финальные батутные соревнования. Перед началом зрителей попросили не кричать и не хлопать во время выступления спортсменов, чтобы те могли слышать друг друга и не сбивались. А вот после трибуны взрывались, и громко играла музыка. После наших режиссеры, как всегда, ставили Maruv, но разочек для разнообразия включили хит Монатика "Танцуй".

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Днем ранее наши батутисты – Антон Давыденко и Николай Просторов – уже порадовали "серебром" в мужском синхроне, а бронзовая призерка Всемирных игр и чемпионата мира Марина Кийко остановилась в шаге от пьедестала в одиночке. Еще один шанс побороться за награду у нее был в дуэте со Светланой Мальковой. И девушки его использовали сполна – Украина заработала серебряный дубль! Наша пара напрыгала на 48,24 балла и на одну десятую обошла россиянок Ирину Кундиус и Яну Павлову. Выше украинок оказались только белоруски Анна Гончарова и Мария Махаринская.



В одиночке у нас тоже получился полный синхрон. Как и Кийко среди женщин, так и Просторов в финале у мужчин получил "дерево". Не хватило 0,26, чтобы обойти португальца Диого Ганчиньо. Вторым стал россиянин Михаил Мельник. Ну а отлично отпрыгавшего Владислава Гончарова, олимпийского чемпиона из Беларуси, точно было не достать – первое место. Но Михаил признался, что не сильно расстроился: больше переживал из-за утерянного "золота" в синхроне, где допустил ошибки: "Самые обидные места – второе и четвертое. У меня получилось оба".



Девушки же сияли от счастья.

"Так как мы выступали в конце и видели, что девочки хорошо проходят, нам надо было все сделать намного лучше, чтобы ворваться на пьедестал. К счастью, у нас это получилось, и мы очень довольны, – поделилась с нами Светлана. – На данный момент мы считаем, что наше выступление – это стопроцентное попадание".

"Оно получилось не идеально, конечно, – добавила Марина. – Идеально редко получается. Но сегодня мы первый раз сделали до конца комбинацию. Шли хорошо, чуть-чуть оступились на последних элементах. Но мы довольны, что вообще это сделали, прошли синхронно. Мы знали, мы настраивались. Бывает, знаешь-знаешь, а потом раз – и есть медаль. Что чувствовала, когда стала четвертой в одиночке? Это было очень грустно, это было очень больно, – со смехом вспоминала Марина. – Мотивировало ли это меня? Скажем так, разозлило. Я должна была быть на пьедестале, я знала, что это может случиться, и не получилось. Там совсем чуть-чуть не хватило (0,065 балла. – Авт.). Думаю, ну, сегодня по-любому должно получиться! Не могло быть такого, чтобы не было медали. Плюс еще мальчики нас мотивировали". "Мы тоже заметили, что синхронно с ними заняли места. Команда!" – улыбнулась Светлана.



Этот серебряный дуэт у нас сформировался лишь полгода назад. Поинтересовались, были ли какие-то сложности в начале сотрудничества, долго ли притирались. "Нет, у нас вообще все хорошо было. Как стали, так и прыгали. На удивление!" – рассмеялись девушки. Как пары вообще подбирают друг друга? "Лучшие становятся с лучшими", – объяснила Малькова. "Нескромненько!" – прокомментировала партнерша. Но потом добавили, что на самом деле в основном по высоте, уровню техники и набору элементов: "Даже по отношению друг к другу. Если будет плохое отношение, эта пара может разбиться. Когда прыгаешь синхрон, вы как единое целое. Бывают у нас, конечно, нюансики вне батута, но мы же люди живые".

Синхронистки рассказали и о том, почему так важно, чтобы трибуны не шумели во время выступления: "Мы распрыгиваемся вдвоем, прыгаем-прыгаем, а потом один человек подает сигнал "ап!", на который мы должны начать, – объяснила Марина. – Если будет шумно, мы можем это "ап!" не услышать. Получается, один человек прыгает, а второй – нет. И комбинация уже не засчитывается. Все, ты проиграл и ничего не сделаешь. Мешали тебе, не мешали. Для судей ты уже начал. И когда просто элементы проходишь, если шумно, то ты не слышишь свою напарницу. Мы слушаем дыхание друг друга. Выдох и толчок. Когда на сетку приходишь, чешки стучат, и ты понимаешь, пришли вместе или поочередно. И боковым зрением смотрим друг на друга. Да, мы еще успеваем посмотреть, где там что происходит!"

Редко бывает, чтобы спортсмены сразу шли целенаправленно на батут: многие начинают с других видов спорта. Светлана Малькова, например, ходила параллельно на акробатику: "На дорожке прыгала. А спустя год-два осталась только на батуте, потому что там разная техника выполнения элементов". "А я занималась художественной гимнастикой, – поделилась Марина Кийко. – Параллельно еще карате. А потом ушла с гимнастики и случайно попала на батут. Я маленькая была, мама что-то бегала искала для меня. Ей говорят: есть батут, попробуйте. А мама такая: "Какой батут? Есть такой вид спорта?!" Мы не знали об этом. Пришли в зал, я смотрю: "Мама, здесь очень много мальчиков!" Я же занималась художественной гимнастикой – там одни девочки. Она сказала: "Ну, попробуй. Если понравится, останешься. Нет – уйдешь". Мне дали месяц. Вот уже месяц длится очень много лет", – засмеялась Марина.



Минск девушки посмотреть не успели, но спортивной деревней довольны: "Бывало и получше, но они старались. Единственное плохое – нет кондиционеров. В комнатах очень душно. Если жарко, то это невыносимо. А так все хорошо, деревня интересная, есть разные игры развлекаловки, тренажерный зал – все, что нужно. Нескучно, можно прогуляться, пообщаться с людьми. Волонтеры хорошие".



В этом сезоне у батутистов впереди еще лицензионные Кубок мира и чемпионат мира в Токио, где нужно попасть в топ-8, чтобы получить квоту на другое Токио – Олимпийские игры 2020 года.

Как сообщалось ранее, министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.

А накануне назвали хозяев зимней Олимпиады-2026

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