Про "Олимп" Александра Ярославского сняли фильм

4 марта на канале "2+2" состоялась премьера документального фильма "Герої українського спорту: регбі". Он полностью посвящен истории наиболее титулованного отечественного регбийного клуба – харьковского "Олимпа", президентом которого на протяжении многих лет является известный бизнесмен Александр Ярославский.

"В большом спорте сполна вознаграждаются те, кто ради победы готов отдать все, что у них есть и не устают верить в свое дело", – говорят авторы фильма, подчеркивая, что секрет успеха РК "Олимп" обусловлен энтузиазмом президента клуба Александра Ярославского, главного тренера Валерия Кочанова и самих регбистов. По сути, речь идет об украинском регби в целом – как известно, именно харьковские спортсмены составляют костяк регбийной сборной Украины, а главный тренер "олимпийцев" одновременно возглавляет ее тренерский штаб.

Как сообщают авторы картины, с 1 апреля 2018 года фильм "Герої українського спорту: регбі" будет доступен для просмотра в сети Интернет.