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Продажа голоса: Россия выступила с заявлением по делу Бубки

6 июля, 14:00

Министр спорта РФ не верит, что глава НОК Украины замешан в коррупции: "Это кристально чистый человек"

Сергей Бубка
Сергей Бубка. Фото: Getty Images

В России прокомментировали обвинения в коррупции, прозвучавшие в адрес известного в прошлом российского пловца Александра Попова и главы украинского НОК Сергея Бубки. Напомним, бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабралво время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги тогдашнему главе международной федерации легкой атлетики Ламину Диаку за голоса в пользу города при выборе места проведения Олимпиады-2016. Диак якобы перераспределил их между членами МОК, включая четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова и главу Олимпийского комитета Украины, олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Сергея Бубку.

"Я хорошо и давно знаю и Сашу, и Сергея как честнейших ребят, поэтому не могу в это поверить, – цитирует ТАСС министр спорта РФ Павла Колобкова. – Верю в то, что этическая комиссия МОК во всем разберется. В последнее время мы слышим много различных заявлений и слухов. Жаль, что спорт становится не предметом обсуждения спортивных результатов, а каких-то неспортивных вещей. Саша и Сергей многое сделали для спорта и как спортсмены, и как руководители, менеджеры. Знаю их как кристально чистых ребят и когда они выступали, и когда руководили. Я считаю, что все обвинения абсолютно надуманы, надо узнать конкретно, есть ли что-то кроме этих слов, что якобы что-то передавалось. Пока я кроме этого больше ничего не слышал".

Как сообщалось ранее, комментируя обвинения в коррупции, Сергей Бубка заявил: "Я полностью отвергаю все ложные утверждения бывшего губернатора Рио, который сейчас отбывает длительное наказание в тюрьме по обвинению в коррупции. Поручаю своим адвокатам воспользоваться всеми правовыми средствами, которые они имеют в своем распоряжении, чтобы защитить все мои права".

В свою очередь, МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Сергея Бубки. "Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях", – сообщили в МОК.

Напомним, что на днях в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.


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Тег легкая атлетика, Сергей Бубка, МОК , Олимпиада-2016, IAAF

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Спорт-Экспресс

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