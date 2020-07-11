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Прокатилась с ветерком: украинская дзюдоистка-красавица рассказала о крутом дне с букетом

11 июля, 14:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодое чемпионка мира Дарья Белодед активно проводит свободное от тренировок время

19-летняя звездная украинская дзюдоистка Даша Белодед достигает успехов и популярности не только на татами, но и в соцсетях. Одна из самых известных наших спортсменок часто радует своих поклонников фото и видео в Instagram. Недавно Белодед отпраздновала День молодежи в новом наряде.

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В очередном "репортаже" на своей страничке Даша рассказала, как провела субботу. Девушка показала фото в купальнике и джинсах на водном мотоцикле, сообщив, что "прокатилась с ветерком" по реке и получила кайф.

INSTAGRAM

Также Белодед в "истории" опубликовала вечернюю фотографию на квадроцикле, которую сопроводила подписью: "Какой крутой день".

Еще девушка показала огромный букет красных роз, который, вероятно, получила от почитателя, но о его происхождении ничего не сообщила, добавив лишь смайлик. В прошлом году было известно, что Дарья встречается с итальянским олимпийским чемпионом Фабио Базиле.

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Ранее Белодед опубликовала соблазнительные фото в образе модели: "То, во что ты веришь, и есть твой мир".

Смотрите, как Даша ехала по Киеву наперегонки со всадником на лошади

Дарья Белодед на автомобиле обгоняет всадника Видео: Instagram

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фото квадроцикл дзюдо водный мотоцикл Дарья Белодед

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