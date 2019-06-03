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Проклятая трасса: на острове Мэн насмерть разбился очередной известный мотоциклист

3 июня, 23:07

Погибшему во время гонки англичанину Дейли Мэтисону было 27 лет. У него остались жена и дочка

Дейли Мэтисон
Дейли Мэтисон. Фото: Facebook

27-летний английский мотогонщик Дейли Мэтисон погиб во время гонки TT Isle of Man в понедельник, 3 июня. Мэтисон участвовал в гонке длиной четыре круга общей дистанцией 60,7 километра. В начале третьего круга Мэтисон попал в смертельную аварию. Гонка была остановлена, победителем был признан Питер Хикман. У разбившегося насмерть Дейли Мэтисона остались жена Нэт и дочка Дейзи. Известно, что мотогонками он занимался с 12 лет. Причины трагедии выясняются.

Мэтисон впервые принял участие в легендарной гонке на острове Мэн в 2014 году и с тех пор стал ее постоянным участником. Эта смерть стала далеко не первой в истории TT Isle of Man. В прошлом году на трассе погибли сразу два гонщика – во время тренировок насмерть разбился 30-летний Дэн Нин, являющийся уроженцем острова Мэн, а в гонке класса Supersport насмерть разбился британец Адам Лайон. Гибель Лайона была 257-й в истории гонки.

Как сообщалось ранее, опубликованы причины смертельного ДТП с участием футболиста Хосе Антонио Рейеса: лопнуло колесо на скорости 237 км/час. Испанец Рейес рекордные пять раз выигрывал Лигу Европы.

Напомним, в память о Рейесе финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" начался с минуты молчания. Завершился же матч на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" шестым в истории завоеванием главного еврокубкового трофея для "Ливерпуля".

Также мы писали, что в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

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Тег автоспорт

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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