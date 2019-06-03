Проклятая трасса: на острове Мэн насмерть разбился очередной известный мотоциклист

Погибшему во время гонки англичанину Дейли Мэтисону было 27 лет. У него остались жена и дочка

Дейли Мэтисон. Фото: Facebook

27-летний английский мотогонщик Дейли Мэтисон погиб во время гонки TT Isle of Man в понедельник, 3 июня. Мэтисон участвовал в гонке длиной четыре круга общей дистанцией 60,7 километра. В начале третьего круга Мэтисон попал в смертельную аварию. Гонка была остановлена, победителем был признан Питер Хикман. У разбившегося насмерть Дейли Мэтисона остались жена Нэт и дочка Дейзи. Известно, что мотогонками он занимался с 12 лет. Причины трагедии выясняются.

Мэтисон впервые принял участие в легендарной гонке на острове Мэн в 2014 году и с тех пор стал ее постоянным участником. Эта смерть стала далеко не первой в истории TT Isle of Man. В прошлом году на трассе погибли сразу два гонщика – во время тренировок насмерть разбился 30-летний Дэн Нин, являющийся уроженцем острова Мэн, а в гонке класса Supersport насмерть разбился британец Адам Лайон. Гибель Лайона была 257-й в истории гонки.

Как сообщалось ранее, опубликованы причины смертельного ДТП с участием футболиста Хосе Антонио Рейеса: лопнуло колесо на скорости 237 км/час. Испанец Рейес рекордные пять раз выигрывал Лигу Европы.

Напомним, в память о Рейесе финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" начался с минуты молчания. Завершился же матч на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" шестым в истории завоеванием главного еврокубкового трофея для "Ливерпуля".

Также мы писали, что в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Проклятая трасса: на острове Мэн насмерть разбился очередной известный мотоциклист". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"