Проколол три колеса и поработал гадалкой: в Саудовской Аравии завершился первый день "Дакара"

Дакар-2020 / Фото: Reuters

В Саудовской Аравии завершился первый день экстремального ралли-марафона "Дакар", который в этом году проходит в 42-й раз. После 10-летнего периода в Южной Америке знаменитый рейд перебрался на Восток. Ранее мы писали, что впервые в Саудовской Аравии стартует ралли "Дакар".

Нассер Аль-Аттия, который выиграл прошлогодний "Дакар", лидировал большую часть первого спецучастка длиной 319 километров, однако проколол три колеса и потерял время. В итоге он финишировал только четвертым.

Первое место неожиданно досталось гонщику на внедорожнике MINI, литовцу Вайдотасу Жале. 13-кратный победитель "Дакара" Стефан Петрансель на багги MINI стал вторым, а двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший обеспечил британской марке тройной финиш.

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Дакар-2020 / Фото: Reuters

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, который дебютирует на "Дакаре", перед стартом ралли говорил, что считает себя 10-15-м из быстрейших. Его прогноз пока оправдывается – испанец финишировал 11-м.

В зачете мотоциклов быстрейшим стал прошлогодний победитель Тоби Прайс на KTM. Он отобрал победу у Рики Брабека на Honda, который лидировал первые 100 километров. Россиянин Дмитрий Агошков пришел к финишу только 74-м. Зачет грузовиков возглавил Антон Шибалов на "КамАЗе", вторым стал Сергей Вязович на МАЗе.

В свое время мы рассказывали, что уже на первом участке "Дакара" гонщица врезалась в зрителей

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