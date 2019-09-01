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Пропала без вести единственная испанская призерка зимней Олимпиады

1 сентября, 14:46

Бланка Фернандес Очоа покинула свой дом без мобильного телефона

Бланка Фернандес Очоа

Бланка Фернандес Очоа / Фото: Getty Images

Национальная полиция Испании объявила об исчезновении призера Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле в горнолыжном слаломе Бланки Фернандес Очоа, сообщает El Pais.

Как отмечает издание, члены семьи 56-летней Фернандес Очоа забеспокоились и решили обратиться в правоохранительные органы. Источники в семье бывшей спортсменки сообщили полиции, что последний раз видели ее 23 августа за рулем автомобиля в одном из районов Мадрида, где она проживает.

Дочь Фернандес Очоа Оливия Фреснеда написала заявление в Гражданскую гвардию спустя несколько часов после того, как ее мать пропала. Впоследгорноствии расследование взяла на себя Национальная полиция.

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Близкие к расследованию источники утверждают, что экс-горнолыжница покинула свой дом без мобильного телефона, движение средств по ее кредитным картам с 23 августа не зафиксировано.

Фернандес Очоа на Олимпиаде в Альбервиле выиграла бронзу в слаломе, также она побеждала на этапах Кубка мира. Больше никто из представительниц Испании не выигрывал медали на зимних Олимпийских играх.

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Напомним, что недавно были презентованы медали Олимпийских игр в Токио.

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Олимпийские игры слалом Олимпиада-1992 горнолыжный спорт

Источник: Р-спорт

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