Проплыл 30 км и не вернулся домой: российский спортсмен умер на пробежке

60-летний Игорь Макеев умер в Греции через двое суток после ультрамарафона

Игорь Макеев / Фото: Facebook

Пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев, в прошлую субботу проплывший 30 километров в открытом море на соревнованиях в Греции, умер в понедельник во время пробежки. Об этом сообщили в компании "Спортивное плавание", владельцем которой являлся 60-летний спортсмен.

"Информация о смерти соответствует действительности. Он был в Греции, в Екатеринбург не вернулся", – сказали ТАСС в компании.

Информацию об этом также подтвердил знакомый Макеева Андрей Митьков.

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"Потеря для всего нашего плавания. Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку – и упал. Наверное, сердце. Замечательный человек, добрый. Много полезного и хорошего делал для ребят и девчонок… Земля пухом, друг. Супруге, детям – соболезнования. Держитесь", - написал Митьков в соцсетях.

В 2017 году спортсмен проплыл через Гибралтарский пролив. Екатеринбуржец участвовал в соревнованиях в одиночку и попал в десятку первых по времени заплыва – 16 км он преодолел за 4 часа 37 минут. В заплыве Ultraoceanman на 30 км он занял третье место.

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