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Прорвалась! Украинская красавица-саблистка сумела приехать к любимому в Италию, несмотря на карантин

16 июня, 12:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан смогла преодолеть преграды и выбраться за кордон

"Наконец-то мы вместе!!!" Радости знаменитой украинской фехтовальщицы Ольги Харлан сегодня нет предела. Девушке удалось прорваться через границы и преодолеть ограничения карантина на пути к своему возлюбленному – итальянскому саблисту Луиджи Самеле. В апреле мы писали, что Харлан ведет переписку с любимым в соцсетях.

"А вот и мы", – подписала наша чемпионка мира и Олимпийских игр свежую эмоциональную фотографию в Instagram, добавив, что слова не нужны. Судя по подписи и самому фото, пара находится в Болонье. Как туда Оля добралась, пока что неизвестно, ведь прямое авиасообщение Украины с Италией еще не восстановлено. Да и впускают в страны ЕС сейчас далеко не всех иностранцев.

INSTAGRAM

Ранее саблистка-красавица Харлан похвасталась новым фото с возлюбленным-итальянцем.

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29-летняя Харлан – уроженка Николаева, олимпийская чемпионка 2008 года и серебряная призерка 2016-го в команде, бронзовая призерка в личных турнирах 2012 и 2016 гг. Несколько лет была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, с которым полтора года назад разошлась.

Смотрите, как Ольга выиграла и эмоционально праздновала победу на чемпионате мира 2019 года

Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

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Италия сабля возлюбленный фехтование Ольга Харлан Болонья

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