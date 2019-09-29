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"Проснулся уже под капельницей": украинцы вспоминают кошмарную гонку на чемпионате мира

29 сентября, 14:23

Участники гонки по спортивной ходьбе стали жертвами невыносимой жары и нечеловеческих условий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий / Фото: Reuters

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Соревнования по спортивной ходьбе на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре надолго запомнятся участникам, среди которых были и украинцы. События в Дохе красноречиво описал чемпион Европы в ходьбе на 50 км Марьян Закальницкий: "То, что происходило сегодня, можно назвать лишь одним словом…" Каким, спортсмен не уточнил, но очевидно, что ничего хорошего.

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Гонки стартовали поздно в субботу, но это не спасло участников от чудовищных погодных условий. Спортсмены боролись не только между собой, но и с невыносимой жарой и нечеловеческими условиями, с которыми сумели справиться не все – 14 скороходов и шесть скороходок вынуждены были сойти с дистанции. Среди них был действующий чемпион мира и рекордсмен на 50-километровой дистанции француз Йохан Диниз, олимпийский чемпион словак Матей Тот и экс-рекордсменка мира португалка Инес Энрикес.

Среди украинцев первым сдался Иван Банзерук. Из-за обезвоживания организма у Ивана стал желудок, а ноги перестали его слушаться. "Я всегда иду до конца, не схожу никогда. Но здесь продолжить дистанцию ​​дальше вообще не смог", – признался Банзерук. Еще обиднее было Валентине Мирончук – она остановилась за 10 км до финиша.

Марьян Закальницкий до финиша добрался, но девятое место далось ему высокой ценой. Сразу после пересечения финишной линии украинцу стало плохо, температура подскочила почти до сорока градусов. Там же его подхватили стюарды, усадили на инвалидное кресло и сразу забрали в медпункт, где погрузили в ледяную ванну, благодаря чему медикам удалось мгновенно сбить температуру до 37 с небольшим.

"Я проснулся уже под капельницей. Не помню, как меня туда везли. Помню, что у меня очень поднялась температура и меня поместили в ледяную ванну.

Если до 20-го километра я потел, то потом вообще прекратилось потоотделение. Я шел полностью сухой. После 30-го километра уже даже думал о том, а не лучше будет сойти, но не мог себе этого позволить", – вспоминает гонку Марьян.

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Украинские спортсменки в первый день ЧМ по легкой атлетике

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легкая атлетика спортивная ходьба чемпионат мира Марьян Закальницкий

Источники: Сегодня|Спорт , Федерация легкой атлетики Украины

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