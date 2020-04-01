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Просто такая сильная любовь: олимпийская чемпионка ведет переписку с любимым в соцсетях

1 апреля, 11:38

Вадим Авдасев

Из-за пандемии коронавируса саблистка Харлан не может поехать в Италию

Пандемия коронавируса вносит изменения не только в график множества мероприятий, но и в личную жизнь людей. В том числе – спортсменов. Наша звездная фехтовальщица Ольга Харлан из-за карантина не может встречаться со своим возлюбленным – итальянцем Луиджи Самеле. Поэтому молодые пишет друг другу письма через соцсети и даже проводят совместные тренировки. Недавно Харлан рассказала о жизни на две страны.

Вчера саблистка опубликовала трогательную фотографию с Луиджи, подписав ее на английском: "Потому что мне не хватает таких моментов с тобой". Итальянский саблист ответил на русском "я скучаю по тебе", высказав надежду, что написал текст правильно.

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Ранее саблистка-красавица Харлан похвасталась новым фото с возлюбленным-итальянцем.

29-летняя Харлан – уроженка Николаева, олимпийская чемпионка 2008 года и серебряная призерка 2016-го в команде, бронзовая призерка в личных турнирах 2012 и 2016 гг. Несколько лет была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, с которым более года назад развелась.

Смотрите, как Ольга Харлан проводила необычную тренировку

Ольга Харлан. Необычная тренировка Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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