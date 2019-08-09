Провокация не внушает оптимизма: Россия отреагировала на японские Курилы на карте Олимпаиды-2020

Российские депутаты в один голос заявляют, что спорт должен быть вне политики

/ Фото: AFP

Японский Олимпийский комитет опубликовал официальную интерактивную карту летних Игр, которые пройдут в Токио в 2020 году. На интерактивной карте маршрута олимпийского огня Южно-Курильские острова, на которые претендует и Россия, изображены в качестве японской территории. Эта новость вызвала в России настоящую истерию.

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал изображение провокацией.

"Со стороны Японии допущена провокация, это отдаляет ее от вожделенных островов. Острова можно закрашивать, раскрашивать, но пользы от этого не будет, – отметил Дегтярев. – Спортивные мероприятия должны быть вне политики. Это низко – использовать Олимпийские игры и информационные материалы для продвижения своих интересов. Подобные инсинуации спортивных властей Японии создают негативный фон переговорного процесса по мирному договору".

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил надежду, что Международный олимпийский комитет отреагирует на это, и организаторы все исправят.

"Такое присвоение чужой территории – не лучшая акция в преддверии переговоров руководителей России и Японии. Это целенаправленная провокация Японии, вряд ли это произошло случайно. И она не внушает оптимизма. Жаль, что было принято решение использовать Олимпиаду для торга".

Еще один депутат Госдумы РФ, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова

"Япония новую карту мира придумала что ли? Надо сделать им замечание, и я думаю, что они должны его исправить. На сборную это не должно никак повлиять. Это другой уровень выяснения отношений, на дипломатическом уровне, на государственном, но точно не на спортивном. Это не спортсменам надо бойкотировать то, что кто-то на какой-то карте нарисовал. Это отчасти провокация. Мы же можем допустить, что это может быть и ошибка, случайность".

Напомним, что недавно были презентованы медали Олимпийских игр в Токио.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама