Прыгун в длину Сергей Никифоров: "Провоцировали: неужели не перепрыгнешь речку?"

Сегодня, 12:22

Наш призер чемпионата Европы по легкой атлетике – об атомных людях прошлого, самой сложной планке и уроках танцев

Сергей Никифоров занял третье место на чемпионате Европы 2018 года. Фото Getty
Сергей Никифоров занял третье место на чемпионате Европы 2018 года. Фото Getty

Бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года, 24-летний украинский прыгун в длину Сергей Никифоров рассказал "Сегодня" о том, почему не спал в Берлине до трех ночи, об идеальной технике Лукашевича и многом другом.

— Сергей, свыклись с новым титулом? Какие ощущения, когда эмоции немного улеглись?
— В целом сильно рад. Но после соревнований пересматривали результаты, было неизвестно, кто куда прыгнул, поэтому долгое время пребывал в нервном напряжении. Так что и в секторе не было покоя, и после того, как его покинул. Пока ехал в автобусе, уже и не рад был. До трех часов ночи не спал, пока принимали решение. Переживал, пока не глянул, что я таки третий, все нормально.

— Из-за чего вообще начались проблемы с замерами? Как поняли, что прыжки замеряются неточно?
— Понял после попытки на 8,13 м. Линия стояла как раз на 8,13, я залетел дальше нее, но результат поставили 8,13 м. Подумал: что-то здесь не то. Был доволен, что шел на первой позиции, но сомневался в результате — не может быть 8,13. Но соревнования продолжались. Вроде бы я нормально выступаю, все хорошо, третий, рад, бегаю с флагом по сектору. А потом захожу к корреспондентам, и мне говорят, мол, ты знаешь, что можешь остаться без медали, твоя награда под угрозой. Я — как? А оказалось, что большинство попыток были неправильно замерены (пять стран подали протесты. — Авт.), там шведу что-то не то мерили. И тогда я тоже вспомнил, что с моим прыжком на 8,13 тоже было что-то не так. Я разочаровался, ведь это все-таки чемпионат Европы, большой старт, и подобного быть не должно. Тем более немцы славятся своей аккуратностью и честностью. Потом оказалось, что это глючило машину, которая замеряет.

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— Не было мыслей тоже подать протест?
— Я не успел сделать этого вовремя, так как не знал, что по правилам спортсмен может подать жалобу на свою попытку. Привык, что судьи все меряют честно, а с таким в жизни не сталкивался. Но эта ошибка послужит мне хорошим опытом для дальнейших соревнований.

— В вашем виде нужно быть очень внимательным, ведь каждый сантиметр на счету.
— Да. В прошлом году на чемпионате Европы в Белграде (в помещении. — Авт.) у меня была такая ситуация, что я стал третьим с результатом 8,07 м, а первое и второе место — 8,08! Вы представляете себе: если бы добавить мне всего 1 см — уже был бы чемпионом Европы! То есть сантиметры всегда важны.

— Говорили, что во время ЧЕ в Берлине, когда шли дожди, было проблематично добраться со стадиона в гостиницу. Вы не попадали ни в какие передряги?
— У нас дождь начался перед финалом. Мы успели спрятаться. Но он резко закончился, и начали разминаться.

— Вас не смущают такие паузы — ты уже настроился, но нужно ждать?
— Нет. Но я вам расскажу такой момент относительно прыгунов: им нельзя давать много времени между попытками, потому что когда ты завелся, то уже не можешь назад себя успокоить. Ты уже завелся и идешь к попытке. А тут бывает, рядом бегут и поднимают красный флаг — нельзя прыгать, и ты стоишь и ждешь. Мы все на "Европе" были красные, переживали. Видел — все начали заводиться. Грек стоял краснел, искал себя, не мог найти. Но вот выискался и на 8,25 улетел (Милтиадис Тентоглу, чемпион Европы-2018. — Авт.).

— Как относитесь к объединению чемпионатов Европы?
— Мне бы этого хотелось. Это было бы фестивально, и все рядышком.

— У вас зачастую больше сложностей в квалификации, а не в финале — не смогли пройти отбор в прошлом году на дебютном для себя чемпионате мира и на "Европе" в Берлине показали нужный результат только с третьей попытки. С чем это связано?
— Понимаете, это не та квалификация, что на чемпионате Украины, где ты привык быть лидером, и квалификация не имеет значения в большинстве случаев. Главное — попасть в топ-12. На Европе не так легко рассчитать, как ты можешь попасть в финал, там нужно стараться, чтобы и фарт был, и как следует попасть на планку, чтобы все вышло, потому что ты готов идеально. Так себе ты думаешь. Бывает, в квалификации так зарядишься, что и финал отдыхает. Для меня это очень напряжно. Это самая сложная планка, через которую нужно перескочить.

— Есть спортсмены, которые могут собрать волю в кулак и выполнить последнюю попытку лучше остальных. Как пример, Марина Бех, в последней попытке в Берлине прыгнувшая на "серебро". А как вы, есть свои методы настроя?
— Конечно, есть. Быть спокойным, не распыляться, не заводиться, удерживать в голове прыжок и не терять рассудок. А завожу себя уже в секторе. Нужно заводиться там, где надо, а не в комнате, на разминке. Нужно переносить всю свою силу в сектор.

— Ранее вы жаловались на проблемы с планкой, мол, нет идеального попадания.
— В прошлом году была такая проблема. Я с места отталкивания практически стабильно прыгал по 8 метров, но не получалось попадать на планку — то много недоступал, то заступал и начал с тренером над этим работать, чтобы четко рассчитать стопы, найти свое попадание. И летом в Луцке сделал хорошую попытку на 8,23 м, было 8,20 и 8,06. Потом я поехал на "Европу" и, слава богу, начал более-менее попадать на планку. В общем, стабильно попадаю на нее, и результаты нормальные пошли.

— Никогда не замеряли скорость своего разбега? Насколько она влияет на сам прыжок?
— Не замерял, но над скоростью работаю, есть свои тесты — 60 м, 30 м, кучу всех дистанций надо проверить, как ты бежишь. Если быстрее побежал, значит, уже плюс к результату. Но тут тяжело определить — как тебе нужно побежать на планку — быстро или медленно. Ты сам должен чувствовать. Прыжки — это не чистый спринт. Это структурный бег. Тут надо не только разогнаться, но и на большой скорости еще успеть оттолкнуться, чтобы бедро отреагировало, так как бедром мы производим толчок. Все детали важны.

— В легкой атлетике случалось, что спортсмены мигрировали из одного вида в другой, а легендарный американец Карл Льюис был олимпийским чемпионом в спринтерских дистанциях 100 и 200 м и прыжках в длину.
— По кадетам я и в длину прыгал, и 60 м бегал, и умудрялся бегать еще и длинные дистанции. Длина осталась, а спринт я сейчас не бегаю, потому что конкуренция очень большая. Хотя мог бы заявиться и пробежать ради интереса.

— В Украине успехи в прыжках в длину связаны с чемпионом Европы-2002 Алексеем Лукашевичем и призером ОИ-2000 Романом Щуренко. Встречались с ними, может, у кого-то взяли что-то в технике?
— Даже не знаю. Да, я с ними виделся, видел их прыжки. Очень по технике мне нравился Лукашевич. Он хорошо бежит, все идеально, он попадает в таз. Он был очень перспективным прыгуном.

— В свое время он выиграл ЧЕ с результатом 8,27 м. Насколько вы близки к этим цифрам, может, прыгаете на тренировке?
— Тяжело сравнивать спортсменов. Можно не улетать далеко на тренировках, при этом хорошо выступать на соревнованиях. А есть наоборот, далеко улетают на тренировках, а на турнирах выходят и не могут. Дело в том, как человек себя настроит. А мой личный рекорд — 8,23 м.

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— Мировой рекорд в прыжках в длину стоит с 1991 года — 8,95 м, а олимпийский 8,90 — вообще с 1968-го. Почему сегодня прыгунам сложно подобраться к этим цифрам?

— Тяжело сказать. Но мне кажется, что раньше люди были очень атомные, они быстрее бежали, были большая конкуренция и большая плотность. Некоторые со спринта соскакивали на длину, как Карл Льюис. И таких, как Льюис, было очень много.

— А сейчас в основном у каждого своя специализация?
— Сейчас — да. Вообще нужно родиться длинновиком, чтобы прыгать так далеко.

— Я глянула, что с 8,13 на ОИ-2016 в Рио вы были бы шестым. Сопоставляете свои результаты с тенденциями?
— Особо нет, потому что знаю: день на день не приходится. Сегодня ты чувствуешь себя хорошо, а завтра плохо, нужно уметь реализоваться именно там, на Олимпиаде, на "мире", и эти 8,13 тоже нужно уметь показать. Но уверенность после этих стартов появляется: ты еще раз показал себе — ты можешь.

— Прыгали когда-нибудь на спор?
— Когда был маленьким, меня было легко спровоцировать на это дело. Мол, ты же длинновик, неужели ты не перепрыгнешь через 6 ступенек или не перепрыгнешь эту речку. Сейчас я уже взрослый спортсмен, осознаю, что это чепуха — прыгать с места где попало. Прыгать нужно там, где надо.

— Ваша девушка занимается танцами, вам уроки не дает?
— Пока нет, но, когда надо будет, попрошу. (Смеется.) Но вообще я танцую хорошо.
легкая атлетика, прыжки в длину, Сергей Никифоров

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Автор:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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