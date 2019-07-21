Прыжок на "золото": Артем Коноваленко стал чемпионом Европы

Украинец стал первым на континентальном первенстве в тройном прыжке

Артем Коноваленко. Фото: Instagram

Украинский легкоатлет Артем Коноваленко завоевал "золото" в тройном прыжке на чемпионате Европы U-20, который сейчас проходит в Швеции. Украинец в четвертой попытке показал результат в 16,50 метра. Это новый личный рекорд Коноваленко, а также лучший результат сезона в Европе среди спортсменов до 20 лет.

Второе место досталось представителю Беларуси Марку Мажейке (16,22). "Бронзу" первенства завоевал Андреас Пантацис из Греции (16,08).

Ранее золотые медали на чемпионате Европы U-20 завоевали Михаил Кохан (метание молота), Валерия Иваненко (метание молота) и Ярослава Магучих (прыжки в высоту). В этом месяце 17-летняя Магучих - стала самой молодой в истории прыгуньей в высоту, кому покорились два метра.

Кроме того, в мае Ярослава стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги. В катарской Дохе Магучих взяла высоту 196 см.

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

Напомним, на днях украинский многоборец Алексей Касьянов рассказал, что все еще не получил медаль ЧМ-2009. Дело в том, что россиянин Александр Погорелов, изначально ставший тогда третьим в Берлине, дисквалифицирован за употребление допинга. Показавший на том мировом первенстве четвертый результат Касьянов постфактум пробился на пьедестал, но все еще остается без награды.

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