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Прыжок с 20 метров: Антонина Вышиванова заняла пятое место на чемпионате мира

23 июля, 13:58

Чемпионкой мира в хайдайвинге стала австралийка Рианна Иффланд

Прыжок Антонины Вышивановой
Прыжок Антонины Вышивановой. Фото: AFP

Австралийская спортсменка Рианна Иффланд заняла первое место по итогам соревнований в дисциплине хайдайвинг на чемпионате мира по водным видам спорта. Мировое первенство проходит в южнокорейском городе Кванджу.

По сумме четырех прыжков с 20-метровой вышки она набрала 298,05 балла. Иффланд одержала победу благодаря последнему прыжку, который судьи оценили в 98,8 балла. Это помогло ей обойти лидировавшую после трех попыток мексиканку Адриану Хименес, ставшую по итогам турнира второй с результатом 297,9 балла. Третье место заняла британка Джессика Макаулай (295,4).

Украинка Антонина Вышиванова заняла пятое место – 257,65 балла.

В медальном зачете чемпионата мира лидирует команда Китая, в активе которой 26 наград – 14 золотых, 10 серебряных и две бронзовые. Сборная России (9-6-1) идет на второй строчке. Третье место занимают австралийские спортсмены (4-1-3). У сборной Украины шесть медалей (1-0-5).

Ранее мы рассказывали, как украинские синхронистки в Корее выиграли шесть медалей и накормили соперниц "Оленкой".


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Тег Прыжки в воду, чемпионат мира

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Источники:

Сегодня|Спорт , ТАСС

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