Прыжок с 20 метров: Антонина Вышиванова заняла пятое место на чемпионате мира

Чемпионкой мира в хайдайвинге стала австралийка Рианна Иффланд

Прыжок Антонины Вышивановой. Фото: AFP

Австралийская спортсменка Рианна Иффланд заняла первое место по итогам соревнований в дисциплине хайдайвинг на чемпионате мира по водным видам спорта. Мировое первенство проходит в южнокорейском городе Кванджу.

По сумме четырех прыжков с 20-метровой вышки она набрала 298,05 балла. Иффланд одержала победу благодаря последнему прыжку, который судьи оценили в 98,8 балла. Это помогло ей обойти лидировавшую после трех попыток мексиканку Адриану Хименес, ставшую по итогам турнира второй с результатом 297,9 балла. Третье место заняла британка Джессика Макаулай (295,4).

Украинка Антонина Вышиванова заняла пятое место – 257,65 балла.





































В медальном зачете чемпионата мира лидирует команда Китая, в активе которой 26 наград – 14 золотых, 10 серебряных и две бронзовые. Сборная России (9-6-1) идет на второй строчке. Третье место занимают австралийские спортсмены (4-1-3). У сборной Украины шесть медалей (1-0-5).

Ранее мы рассказывали, как украинские синхронистки в Корее выиграли шесть медалей и накормили соперниц "Оленкой".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Прыжок с 20 метров: Антонина Вышиванова заняла пятое место на чемпионате мира". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"