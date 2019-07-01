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Прыжок в историю: Ярослава Магучих взяла высоту в два метра

1 июля, 09:26

17-летняя украинка стала самой молодой спортсменкой, кто прыгнул на 2,00 м

Ярослава Магучих покоряет высоты
Ярослава Магучих покоряет высоты. Фото: AFP

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла третье место на седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине (США). Наша спортсменка преодолела планку на высотке 2,00 м – это новый юниорский рекорд Украины! Кроме того, 17-летняя Магучих - стала самой молодой в истории прыгуньей в высоту, кому покорились два метра.

Второе место заняла американка Вашти Каннингем, которая обошла украинку лишь по попыткам. Выиграла соревнования россиянка Мария Ласицкене (2,04 м). В секторе соревновалась и наша Юлия Левченко. С результатом 1,95 метров она – четвертая.
 
Кроме того, в Юджине на старт дистанции в 800 метров вышла чемпионка Европейских игр Наталья Прищепа. Долго время она держалась в группе преследовательниц южноафриканки Кастер Семени, но незадолго до финиша споткнулась и упала. Победила Кастер Семеня.

А так Ярослава Магучих побеждала на предыдущем этапе в Дохе:


Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

Напомним, что на Европейских играх-2019 на счету украинцев 51 медаль, 16 из которых золотые, 17 – серебряных и 18 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Украины заняла третье место. Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске.

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Тег легкая атлетика, Прыжки в высоту, Бриллиантовая лига, Ярослава Магучих

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