"Пусть поставит свечку за брата, которого "закопал" живьем": в семье Емельяненко жесткий конфликт

Федор Емельяненко остается в Bellator / Фото: Instagram

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Перед схваткой бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко с 41-летним американцем Куинтоном Джексоном 29 декабря на турнире в Японии у россиянина разгорелся нешуточный конфликт с братом. Ранее мы писали, что соперник Федора Емельяненко наберет к бою 11 кг.

Все началось с жестких слов Федора в адрес скандального брата Александра, несколько лет назад получившего срок за изнасилование. Недавно насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд.

"Это не спорт, а антиспорт. Костя Цзю сказал: "Если я хочу в цирк, то пойду к братьям Запашным". А я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк, – заявил Федор. – А что касается Александра… Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Примирение с братом? Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными"

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Александр не смог оставить слова брата без ответа и даже записал видеообращение, где тоже сильно не стеснялся в выражениях.

"Здесь, на просторах интернета мой старший брат Федот давал интервью и заживо меня "похоронил". Что я ему скажу? Пусть сходит в храм и поставит свечку за усопшего брата, которого он "закопал" живьем. Вообще, я тебе хочу сказать, Федот: рот свой закрой. Забудь меня. Меня для тебя не существует после твоих слов. И я, и мама, и сестра старшая, и младший брат — мы прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле и кто ты. Продолжай дальше молиться своему богу Мамоне. Забудь меня, Федот!" – выдал Александр.

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

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