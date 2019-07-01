Путину стало не по себе: как украинские гимнасты "спугнули" президента РФ с трибун во время Европейских игр

Российский президент быстро покинул "Минск-Арену", увидев, как гребут медали Верняев и компания

Олег Верняев. Фото: НОК Украины

В последний день Европейских игр в Минске было хоть разорвись: украинцы одновременно боролись за награды в спортивной гимнастике, карате, греко-римской борьбе, боксе и на велотреке. На "Минск-арене" гребли медали гимнасты. Да так ярко, что "спугнули" президента РФ Владимира Путина, на несколько минут заскочившего посмотреть соревнования. Он довольно быстро уехал, не дождавшись награждения.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Два дня на Европейских играх украинские гимнасты стояли на пьедестале во всех финалах с нашим участием – и в многоборье, и в отдельных видах. И все, кто прошли отбор, – пятеро из шести – не остались без хотя бы одной награды. Причем мы получили сразу двух чемпионов! Олег Верняев стал лучшим на параллельных брусьях: к его 15,333 балла никто не приблизился. Ранее сделал еще и "серебряного" коня. До "золотого" Давида Белявского из России ему не хватило 0,133 очка.

"На коне ошибся в базе, потерял 0,3 на элементе, который у меня идет после того, как я выхожу в стойку и опускаюсь, – рассказал Олег Верняев. – А на брусьях я увидел оценки киприота и турка. Давида комбинацию я не видел, но увидел оценку и понял, что задача – просто нормально сделать. Честно говоря, даже не знаю свою оценку, не помню. Насчет апелляции на коне, это какой-то глюк, сбой системы. Видимо, киприот подал, а включили нас. Мы не подавали. Вообще эти Игры сильнее, чем в Баку-2015. Это при том, что нет фехтования. Харлан схалтурила!" – пошутил Олег. И попрощался со словами: "Я устал. Мне еще второй день допинг сдавать".

Безусловно, тяжелым испытанием выдался этот старт для Верняева, у которого последние несколько лет травма на травме, и в Минске квалификация для Олега снова завершилась повреждением: последних оценок он ждал, приложив к ноге лед. "Ноги еще не восстановлены до конца, – признавал олимпийский чемпион Рио-2016. – Это было больше выживание, а не выступление. Чувствовал себя, как Леонардо Ди Каприо в фильме "Выживший". Но время еще есть. К миру (в октябре. – Авт.) будем лечиться. Надеюсь, успею. Плечо? Тоже еще болит. Все потихонечку и тяжело восстанавливается".

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