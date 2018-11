Пять фишек ЧМ по гимнастике: чмок вместо бензопилы

Катарский дебют удался. Впервые чемпионат мира по спортивной гимнастике приехал на Ближний Восток – и Доха подарила больше позитива, чем адский Монреаль, в прошлом году "выкосивший" таких топ-спортсменов как Учимура, Йордаке и Смит, попавших под травмопад. Хоть трибуны и пустовали, атмосфера на арене не пострадала – спортсмены отожгли по полной. Вспомним, как именно.

"СЕРЕБРЯНЫЕ" БРАТЬЯ. Две операции – на плече и колене – в январе, полгода восстановления, а Олег Верняев все равно как штык на чемпионате мира! На многоборье сил у украинца ожидаемо не хватило, еще и почти после каждого снаряда хватался за усыпанное тейпами плечо. Зато любимые брусья без медальки не остались – второй год подряд "серебро"! Его друг по несчастью и главный конкурент, японец Кохей Учимура, себя наоборот решил поберечь: после травмы не рискнул делать все виды и увез "серебро" на перекладине и командную "бронзу". А вот у другого нашего призера ОИ Игоря Радивилова дела были плохи: завалил опорный прыжок еще в квале, и на кольцах его поболтало – последнее 8-е место. Девушки вообще без финалов: в случае Дианы Варинской Монреаль был фартовее…



МОДНЫЙ СТРАТЕГ. Байлз вернулась, и выигрывать медали резко стало сложнее. Отдохнув после Олимпиады, Симон приступила к тренировкам менее года назад и стала еще круче, чем раньше. Несмотря на "жемчужину Дохи" (так американка назвала камень в почках, который у нее нашли за день до соревнований) и нетипичные для нее падения, компенсированные космической сложностью упражнений, теперь у нее есть медали ЧМ абсолютно во всех видах! Даже на брусьях, которые раньше мечтала "спилить бензопилой" и ради которых пошла на хитрость: в тот день сменила бело-красный купальник в стиле ретро на голубой, ведь на первом по бокам были полоски, и с ними ошибки вроде кривой стойки на брусьях были бы заметнее.





ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ. Парни бы не отказались взгромоздиться на пьедестал целой гурьбой, как это три года назад сделали сразу четыре гимнастки, взявшие "золото" на брусьях. Но теперь такое запрещено. В Дохе мужчины выдали аж два финала с нулевым отрывом между 1-м и 2-м местами! После победы Артура Далалояна над китайцем Сяо Рутеном в многоборье последний отомстил тем же, но уже британцу Максу Уитлоку: в финале на коне набрал столько же баллов (15,166), но выиграл благодаря оценке за исполнение. Он так хотел титул, что за день до старта набросал с тренером на бумажке самый сложный вариант упражнения, который мог придумать, и даже не отработал его заранее в зале, а просто прокручивал в голове, пока плавал в бассейне накануне!



МИРОВЫЕ МАМЫ. 43-летняя Оксана Чусовитина (Узбекистан) не просто прошла в финал в опорном прыжке, но и заняла там 4-е место! Это ее лучший результат за 7 лет. По стопам Оксаны, у которой есть 18-летний сын, пошла двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина: в прошлом году россиянка родила дочь, и уже на этом ЧМ завоевала командное "серебро" и стала 5-й на брусьях.





В СТРОЙ ПОД БЕЙОНСЕ. Чем еще запомнился этот ЧМ, так это дружеской атмосферой. Симон, к примеру, постоянно дурачилась с подругой по команде, абсолютной чемпионкой-2017 Морган Херд: тоскала ее на спине, влезала в кадр во время интервью, танцевала под музыку, играющую на арене. Девушек, кстати, часто заводил голос Бейонсе: "Okay, ladies, now let's get in formation!". А когда Байлз выходила на ковер, ей даже по-русски кричали "давай!" и девчонки из США синхронно повторяли ее фирменный жест — воздушный поцелуй.