Пятикратная олимпийская чемпионка сделала предложение своей подруге

Конькобежки Ирен Вюст и Летиция де Йонг скоро поженятся

Ирен и Летиция. Фото: Instagram

Голландская конькобежка Ирен Вюст сделала предложение партнерше по сборной Летиции де Йонг. Об этом сообщает голландское издание De Telegraaf.

"К счастью, она согласилась! У нас будет свадьба!" – заявила спортсменка. Вюст и де Йонг состоят в отношениях с 2017 года.

Вюст – одна из самых титулованных представителей своего вида спорта. В активе 33-летней голландки 11 олимпийских медалей. Она пять раз становилась чемпионкой Игр. Наиболее удачной для Вюст стала Олимпиада в Сочи. На Играх в 2014 году она завоевала два "золота" и три "серебра". Результат стал лучшим среди всех участников Олимпиады.

На счету 26-летней де Йонг победа в командном спринте на чемпионате мира-2019. Она также выигрывала серебряную медаль в этой дисциплине на чемпионате Европы.

Напомним, что не так давно капитан женской олимпийской сборной США по хоккею Меган Дагган заключила брак с канадской хоккеисткой Джиллиан Эппс. Церемония бракосочетания титулованных спортсменок прошла в городе Паунал.

Дагган, которой в сентябре исполнился 31 год, является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. 34-летняя Эппс выигрывала "золото" Олимпийских игр в 2006, 2010 и 2014 годах.

Ранее мы писали, что олимпийская чемпионка по пляжному волейболу Кира Валькенхорст вышла замуж. Ее избранницей стала давняя подруга Мария.

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