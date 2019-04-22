Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Пятикратная олимпийская чемпионка сделала предложение своей подруге

Сегодня, 10:03

Конькобежки Ирен Вюст и Летиция де Йонг скоро поженятся

Ирен и Летиция
Ирен и Летиция. Фото: Instagram

Голландская конькобежка Ирен Вюст сделала предложение партнерше по сборной Летиции де Йонг. Об этом сообщает голландское издание De Telegraaf.

"К счастью, она согласилась! У нас будет свадьба!" – заявила спортсменка. Вюст и де Йонг состоят в отношениях с 2017 года.

Вюст – одна из самых титулованных представителей своего вида спорта. В активе 33-летней голландки 11 олимпийских медалей. Она пять раз становилась чемпионкой Игр. Наиболее удачной для Вюст стала Олимпиада в Сочи. На Играх в 2014 году она завоевала два "золота" и три "серебра". Результат стал лучшим среди всех участников Олимпиады.

На счету 26-летней де Йонг победа в командном спринте на чемпионате мира-2019. Она также выигрывала серебряную медаль в этой дисциплине на чемпионате Европы.

Напомним, что не так давно капитан женской олимпийской сборной США по хоккею Меган Дагган заключила брак с канадской хоккеисткой Джиллиан Эппс. Церемония бракосочетания титулованных спортсменок прошла в городе Паунал. 

Дагган, которой в сентябре исполнился 31 год, является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. 34-летняя Эппс выигрывала "золото" Олимпийских игр в 2006, 2010 и 2014 годах.

Ранее мы писали, что олимпийская чемпионка по пляжному волейболу Кира Валькенхорст вышла замуж. Ее избранницей стала давняя подруга Мария.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег однополые браки, конькобежный спорт

Вы сейчас просматриваете новость " Пятикратная олимпийская чемпионка сделала предложение своей подруге". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Камалия показала подросших дочерей (фото)

Инаугурация Зеленского: известно, когда он вступит в должность

Бородай рассказал, как Захарченко был назначен «главой ДНР»

Он поможет Зеленскому со всеми договориться

Один день в Горловке: Жительница показала как выглядит центр

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Дженнифер Энистон впервые станет мамой в 50 лет

Власти прокомментировали требования УПЦ (МП) «отозвать Томос»

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца

Алле Пугачевой-70: как менялась внешность Примадонны

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Американец, который хочет "убить" Ломаченко, нокаутировал соперника в стиле Васи

Вчера, 12:45

Теофимо Лопес дал по почкам Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека

Первая защита титула: Беринчик – Аракава. Когда бой и где смотреть

20 апреля, 22:55

Украинский боксер будет защищать свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе

Где смотреть матч грандов чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

20 апреля, 14:29

Расписание трансляций центрального поединка 35-го тура английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

"Два часа в автобусе? Я не еду": вскрылись звездные причуды самого дорогого игрока "Динамо"

20 апреля, 14:23

Валерий Лучкевич рассказал о том, как филонит экс-звезда киевлян Дьемерси Мбокани

С улыбками на лицах: Беринчик и Аракава взвесились и посмотрели друг другу в глаза

19 апреля, 14:20

Украинец оказался легче японца на 200 грамм

Ахметова пустят по миру. У олигарха отберут полмиллиарда

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею