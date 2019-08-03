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Пятикратная олимпийская чемпионка ушла из спорта после фиаско на чемпионате США

Сегодня, 17:58

Дана Воллмер брала медали на трех Олимпиадах и установила мировой рекорд на стометровке

Дана Воллмер

Дана Воллмер / Фото: Instagram

Пятикратная олимпийская чемпионка ушла из спорта после фиаско на чемпионате США https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/5a1/05a/5d45a105ad0f1.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/5a1/05a/5d45a105ad0f1.jpg Другие Дана Воллмер брала медали на трех Олимпиадах и установила мировой рекорд на стометровке

Пятикратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по плаванию американка Дана Воллмер завершила профессиональную карьеру, сообщает AP. Заключительным стартом Воллмер стал предварительный заплыв на 100 метров баттерфляем на чемпионате США в Стэнфорде. 31-летняя спортсменка с результатом 59,94 секунды не смогла пробиться в финал соревнований. 

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В составе сборной США спортсменка завоевала два "золота" Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров вольным стилем, в Афинах в 2004 году и в Лондоне в 2012-м. Она также побеждала в комбинированной эстафете 4х100 метров в Лондоне и Рио-де-Жанейро в 2016-м.

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Единственное личное "золото" Олимпиады Воллмер выиграла в Лондоне на 100-метровке баттерфляем, установив при этом мировой рекорд.

Как мы писали ранее, пловец Калеб Дрессел на чемпионате мира повторил уникальное достижение Попова. Американец стал вторым спортсменом в истории, кто на двух мировых первенствах выигрывал спринт вольным стилем

Также сообщалось, что на ЧМ-2019 по плаванию произошла трагедия – есть погибшие и пострадавшие. В ночном клубе, где отдыхали спортсмены, обрушился навесной этаж. В результате происшествия погибли два гражданина Южной Кореи, от десяти до семнадцати человек, в том числе участников соревнований, пострадали.

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плавание олимпийская чемпионка

Источники: Championat.ru , AP News

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