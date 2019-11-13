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Пятикратного Паралимпийского чемпиона насмерть сбила машина

13 ноября, 22:12

Спортсмен попал под колеса авто, когда ехал на своем велосипеде недалеко от Аделаиды

Киран Модра

Киран Модра / Фото: Getty Images

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Пятикратный паралимпийский чемпион по велоспорту Киран Модра погиб в автокатастрофе, сообщает BBC. 47-летнего австралийца насмерть сбила машина, когда он ехал на своем велосипеде недалеко от Аделаиды.

"Мы абсолютно опустошены", – сказала исполнительный директор Паралимпийского комитета Австралии Линн Андерсон. – "Мы выражаем глубочайшие соболезнования жене Кирана Керри и их трем детям, а также многим людям в паралимпийском сообществе, которые потрясены из-за трагедии. Мы разделяем с вами боль".

Сегодня мир велоспорта потрясла другая трагическая новость – ушел из жизни знаменитый французский велогонщик Раймон Пулидор. На счету Пулидора серебро чемпионата мира 1974 года, а также три бронзовых медали.

Ранее мы писали, что велогонщик из Бразилии чудом выжил, попав под колеса машины. Эндриго да Розе Перейре повезло остаться живым после столкновения на трассе с "непрошеным гостем".

Как мы писали ранее, итальянский велогонщик умер после падения за 100 метров до финиша. Ударившись головой о бетонный парапет, 22-летний Джованни Яннелли получил травму, несовместимую с жизнью.

Также сообщалось, что в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

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велосипедист Велоспорт паралимпийцы

Источник: СЭ

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