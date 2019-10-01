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Пятый день чемпионата мира по легкой атлетике: расписание для украинцев

1 октября, 15:43

1 октября разыграют медали в прыжках с шестом, беге на 200 и 800 метров у мужчин, а также в метании копья у женщин

Анна Рыжикова примет участие в квалификации в беге на 400 метров с барьерами

Анна Рыжикова примет участие в квалификации в беге на 400 метров с барьерами / Фото: Getty Images

1 октября в Дохе проходит пятый день чемпионата мира по легкой атлетике. Надежды Украины сегодня – на наших прыгунов в высоту Богдана Бондаренко и Андрея Проценко, которые стартуют в квалификации. Анна Рыжикова попробует пройти отбор в беге на 400 метров с барьерами, а Сергей Перевозников, Михаил Кохан, Сергей Регеда – в метании молота.

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Расписание 1 октября на ЧМ по легкой атлетике

16:30 Метание молота, мужчины. Квалификация
Украина: Сергей Перевозников, Михаил Кохан, Сергей Регеда

16:35 Бег на 400 метров, мужчины. Квалификация

16:50 Прыжки в высоту, мужчины. Квалификация
Украина: Богдан Бондаренко, Андрей Проценко

17:30 Бег на 400 метров с/б, женщины. Квалификация
Украина: Анна Рыжикова

18:15 Бег на 3000 метров с препятствиями, мужчины. Квалификация

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20:05 Прыжки с шестом, мужчины. ФИНАЛ

20:50 Бег на 400 метров, женщины. Полуфинал

21:20 Метание копья, женщины. ФИНАЛ

21:35 Бег на 200 метров, женщины. Полуфинал

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22:10 Бег на 800 метров, мужчины. ФИНАЛ

22:40 Бег на 200 метров, мужчины. ФИНАЛ

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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:

01.10.2019 20:00-22:50
02.10.2019 21:40-23:20
03.10.2019 22:40-0:40
04.10.2019 20:20-22:30
05.10.2019 20:00-22:30
06.10.2019 19:10-21:40

Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.

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легкая атлетика расписание Богдан Бондаренко Андрей Проценко Анна Рыжикова

Источник: Сегодня|Спорт

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