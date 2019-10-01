Пятый день чемпионата мира по легкой атлетике: расписание для украинцев

1 октября в Дохе проходит пятый день чемпионата мира по легкой атлетике. Надежды Украины сегодня – на наших прыгунов в высоту Богдана Бондаренко и Андрея Проценко, которые стартуют в квалификации. Анна Рыжикова попробует пройти отбор в беге на 400 метров с барьерами, а Сергей Перевозников, Михаил Кохан, Сергей Регеда – в метании молота.
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Расписание 1 октября на ЧМ по легкой атлетике
16:30 Метание молота, мужчины. Квалификация
Украина: Сергей Перевозников, Михаил Кохан, Сергей Регеда
16:35 Бег на 400 метров, мужчины. Квалификация
16:50 Прыжки в высоту, мужчины. Квалификация
Украина: Богдан Бондаренко, Андрей Проценко
17:30 Бег на 400 метров с/б, женщины. Квалификация
Украина: Анна Рыжикова
18:15 Бег на 3000 метров с препятствиями, мужчины. Квалификация
20:05 Прыжки с шестом, мужчины. ФИНАЛ
20:50 Бег на 400 метров, женщины. Полуфинал
21:20 Метание копья, женщины. ФИНАЛ
21:35 Бег на 200 метров, женщины. Полуфинал
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22:10 Бег на 800 метров, мужчины. ФИНАЛ
22:40 Бег на 200 метров, мужчины. ФИНАЛ
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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:
01.10.2019 20:00-22:50
02.10.2019 21:40-23:20
03.10.2019 22:40-0:40
04.10.2019 20:20-22:30
05.10.2019 20:00-22:30
06.10.2019 19:10-21:40
Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.
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Наша первая медалистка – Ярослава Магучих:
Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике
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