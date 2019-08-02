Девушка отлично проводит свободное время у бассейна

Холли-Дейзи Коффи / Фото: Instagram

Пышногрудая серфингистка восхитила горячими фото в розовом купальнике https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B8 2019-08-02T16:10:28+03:00 Другие Девушка отлично проводит свободное время у бассейна

Австралийская серфингистка Холли-Дейзи Коффи взбудоражила сеть пикантными снимками с отдыха. Спортсменка разместила на своей странице в Instagram фото, на которых она запечатлена в розовом купальнике.

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность. У Элли-Джин уже 1 миллион подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет более 900 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться почти 450 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – почти 400 тысячами фолловеров.

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