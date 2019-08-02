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Пышногрудая серфингистка восхитила горячими фото в розовом купальнике

Сегодня, 16:10

Девушка отлично проводит свободное время у бассейна

Холли-Дейзи Коффи

Холли-Дейзи Коффи / Фото: Instagram

Пышногрудая серфингистка восхитила горячими фото в розовом купальнике https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B8 Другие Девушка отлично проводит свободное время у бассейна

Австралийская серфингистка Холли-Дейзи Коффи взбудоражила сеть пикантными снимками с отдыха. Спортсменка разместила на своей странице в Instagram фото, на которых она запечатлена в розовом купальнике.

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность. У Элли-Джин уже 1 миллион подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет более 900 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться почти 450 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – почти 400 тысячами фолловеров.

Ранее мы писали, что сексуальная серфингистка с шикарным декольте шлет горячий поцелуй своим поклонникам. Девушка записала короткое видео с невероятно пикантного ракурса.

Также мы писали, что жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка.

Добавим, что очаровательная журналистка переехала жить к Зинченко в Англию. Влада Щеглова оставила работу телеведущей в Украине ради любимого. Футболист встретил красавицу в Манчестере с надувными шариками и букетом роз.

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Источник: Сегодня|Спорт

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