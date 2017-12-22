Пышногрудая серфингистка выгуляла новый купальник
Сексапильная спортсменка свободное время проводит на пляже
Австралийская девушка-серфингист Холли-Дейзи Коффи опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в новом купальнике.
Сексапильная спортсменка в соблазнительных позах сфотографировалась на пляже и сразу же доложила об этом своим подписчикам, а те наградили ее десятками тысяч "лайков" и забросали комплиментами в комментариях.
Это не удивительно, ведь нескромная австралийка имеет у себя в подписчиках более 600 тысяч человек и регулярно радует их новыми откровенными снимками.
При этом девушка имеет оригинальный вкус – практически все купальники едва скрывают пышные формы девушки.
Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини. Недавно сексуальные сестры-серфингистки сфотографировались с пикантного ракурса.
Ранее мы опубликовали фото с отдыха жены футболистка "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка. Ирина Морозюк отдыхает в крохотном купальнике на доске для сапсерфинга.
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