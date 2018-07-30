Пышногрудая серфингистка записала соблазнительное видео в стиле "Спасателей Малибу"
Девушка пробежалась по пляжу в купальнике в замедленной съемке
Австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи на своей странице в Instagram разместила видео в стиле популярного американского сериала 90-х "Спасатели Малибу" с Памелой Андерсон в главной роли. Эта роль и принесла актрисе мировую популярность, в первую очередь, благодаря сценам в купальнике.
Элли-Джин решила повторить пробежку Памелы и для большего эффекта засняла ее в замедленной съемке. "не беспокойтесь, ваш спасатель уже здесь", – подписала видео красотка.
Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.
Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность.У Элли-Джин более 800 тысяч подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет почти 700 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться почти 300 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – чуть более 200 тысячами фолловеров.
Недавно одна из сестер Холли-Дейзи сфотографировалась топлес. Это фото собрало более 50 тысяч лайков.
Мы уже сообщали, что нескромная австралийка регулярно радует своих подписчиков новыми откровенными снимками. При этом девушка имеет оригинальный вкус – практически все купальники едва скрывают пышные формы девушки.
А вот Мисс США променяла карьеру в серфинге на бои ММА, но в итоге стала моделью. Красотка провела только один бой на ринге и решила сосредоточиться на карьере фитнес-модели.
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