Пышногрудая серфингистка записала соблазнительное видео в стиле "Спасателей Малибу"

Девушка пробежалась по пляжу в купальнике в замедленной съемке

Австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи на своей странице в Instagram разместила видео в стиле популярного американского сериала 90-х "Спасатели Малибу" с Памелой Андерсон в главной роли. Эта роль и принесла актрисе мировую популярность, в первую очередь, благодаря сценам в купальнике.

Элли-Джин решила повторить пробежку Памелы и для большего эффекта засняла ее в замедленной съемке. "не беспокойтесь, ваш спасатель уже здесь", – подписала видео красотка.

Публикация от Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) 29 Июл 2018 в 9:17 PDT

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность.У Элли-Джин более 800 тысяч подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет почти 700 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться почти 300 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – чуть более 200 тысячами фолловеров.

Недавно одна из сестер Холли-Дейзи сфотографировалась топлес. Это фото собрало более 50 тысяч лайков.

Мы уже сообщали, что нескромная австралийка регулярно радует своих подписчиков новыми откровенными снимками. При этом девушка имеет оригинальный вкус – практически все купальники едва скрывают пышные формы девушки.

А вот Мисс США променяла карьеру в серфинге на бои ММА, но в итоге стала моделью. Красотка провела только один бой на ринге и решила сосредоточиться на карьере фитнес-модели.