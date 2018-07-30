Пышногрудая серфингистка записала соблазнительное видео в стиле "Спасателей Малибу"

Сегодня, 19:23

Девушка пробежалась по пляжу в купальнике в замедленной съемке

Фото Instagram
Фото Instagram

Австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи на своей странице в Instagram разместила видео в стиле популярного американского сериала 90-х "Спасатели Малибу" с Памелой Андерсон в главной роли. Эта роль и принесла актрисе мировую популярность, в первую очередь, благодаря сценам в купальнике.

Элли-Джин решила повторить пробежку Памелы и для большего эффекта засняла ее в замедленной съемке. "не беспокойтесь, ваш спасатель уже здесь", – подписала видео красотка.

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность.У Элли-Джин более 800 тысяч подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет почти 700 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться почти 300 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – чуть более 200 тысячами фолловеров.

Недавно одна из сестер Холли-Дейзи сфотографировалась топлес. Это фото собрало более 50 тысяч лайков.

Мы уже сообщали, что нескромная австралийка регулярно радует своих подписчиков новыми откровенными снимками. При этом девушка имеет оригинальный вкус – практически все купальники едва скрывают пышные формы девушки.

А вот Мисс США променяла карьеру в серфинге на бои ММА, но в итоге стала моделью. Красотка провела только один бой на ринге и решила сосредоточиться на карьере фитнес-модели.
серфинг, спортсменка, WAGs

Вы сейчас просматриваете новость "Пышногрудая серфингистка записала соблазнительное видео в стиле "Спасателей Малибу"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Фото Instagram

Мисс США променяла карьеру в серфинге на бои ММА, но в итоге стала моделью

28 Июля, 15:01

Красотка провела только один бой на ринге и решила сосредоточиться на карьере фитнес-модели

Бокс

Фото Instagram

Очаровательные красотки, которые будут сопровождать Усика во время боя с Гассиевым

20 Июля, 22:41

Представляем ринг-герлз финального боя WBSS
Загрузка...

Другие

Лора Крейн на пляже

Красота в бикини: Лора Крейн может стать самой сексуальной участницей Олимпиады-2020

26 Июля, 15:40

Серфингистка из Британии собирается поехать на Игры в Токио

Футбол

Анна Мандзюк. Фото Instagram

Жена экс-игрока сборной Украины сняла лифчик ради соблазнительного фото

17 Июля, 21:04

Анна Мандзюк позирует практически обнаженной

Новости

Ракель Маури - жена Ивана Ракитича. Фото Instagram

Сборная жен футболистов Хорватии: фото и соцсети красоток

15 Июля, 17:50

Жены и девушки футболистов сборной Хорватии, которые сегодня выйдут против Франции с первых минут

Новости

Алисия Айлис - девушка Килиана Мбаппе, она самая популярная в соцсетях среди всех спутниц французских футболистов. Фото Instagram

Сборная жен футболистов французской команды: фото и соцсети красоток

15 Июля, 14:47

Жены и девушки футболистов основного состава сборной Франции, которая сегодня сыграет в финале чемпионата мира
Загрузка...