Раскрыт секрет самого крупного счета в водном поло: за Корею играли не ватерполистки

Хозяева чемпионата мира собрали команду по водному поло из пловчих

Тренеры Кореи рассказывают правила своим подопечным. Фото: Instagram

Женская сборная Венгрии по водному поло побила рекорд результативности на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Кореи. Венгерки обыграли хозяек турнира со счетом – 64:0.

Как оказалось, спортсменки из Южной Кореи оказались бывшими пловчихами, а команду собрали чуть больше месяца назад. Они провели первую тренировку 2 июня. Поскольку чемпионат проходит в Корее, хозяева обязаны были выставить свою команду.

"Если бы Венгрия играла иначе, это бы и игрой по-настоящему не было. Я благодарен этой сборной высокого уровня за то, что они не пожалели усилий. Своей командой все равно горжусь, горжусь их стойкостью. Тут надо было наплывать за матч 1600 метров, а у них нет такой функциональной подготовки, я даже об опыте игры не говорю. Но они не сдавались и боролись до самого конца. Они очень хотят и будут бороться за то, чтобы забить гол на чемпионате мира в следующей игре", – заявил тренер кореянок Чжин Мак Кен.

Напомним, сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате мира. Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заняли третье место в технической программе.



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