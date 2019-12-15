Распахнула халатик: красавица Бех-Романчук сфотографировалась в душе

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей странице в Instagram поделилась пикантным фото с душа, где девушка позирует напротив зеркала, распахнув белый банный халат, а под ним на девушке только оранжевый купальник. Ранее Марина Бех-Романчук снялась для мужского календаря.

В 2019 году Марина Бех-Романчук завоевала для Украины серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике. На том турнире награды взяла только она и 18-летняя Ярослава Магучих. Благодаря медальному успеху Национальный олимпийский комитет Украины признал Бех-Романчук лучшей спортсменкой месяца.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

Недавно многократная чемпионка Украины и призерша чемпионата Европы отдыхала в Египте и не стеснялась делиться со своими подписчиками фото с отпуска. Кстати, Марина имеет более 200 тысяч подписчиков в соцсети и входит в ТОП-20 рейтинга украинских спортсменов в Instagram.

Ранее мы писали, что Неймар явился на благотворительный ужин с российской моделью-убийцей. Бразильский футболист поужинал с российской моделью Сашей Лусс. Александра Лусс родилась в Магадане, но еще в детстве с семьей переехала в Москву.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram