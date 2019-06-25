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Расписание украинских спортсменов на Европейских играх-2019 25 июня

25 июня, 11:16

Представители Украины будут бороться за награды в 11 видах спорта

Фото: AFP

Сегодня, 25 июня, в пятый день соревнований на II Европейских играх-2019 в Минске украинские спортсмены будут бороться за медали в 11 видах спорта. На данный момент наша страна завоевала уже 18 медалей: пять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых. Украина занимает четвертое место в медальном зачете Европейских игр-2019.

Украину сегодня представят следующие спортсмены:

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. В 9:00 начнется 1/32 финала среди женщин с участием наших Лидии Сичениковой, Вероники Марченко и Анастасии Павловой.

ДЗЮДО. В 10:30 начнется турнир смешанных команд с участием сборной Украины. Финальный блок – 16:00

БАДМИНТОН. Продолжение группового этапа. В 12:20 свой второй матч на турнире проведет наша женская пара Елизавета Жаркая и Марина Ильинская. В 16:45 – мужская пара Глеб Бекетов и Михаил Махновский. В 18:40 выйдут на корт в миксте Елизавета Жаркая и Валерий Атращенков. В 19:50 сыграет Мария Улитина. в 20:30 – Артем Почтарев.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Состоятся индивидуальные соревнования у мужчин (квалификация – 14:50, финал – 20:05), в которых примут участие Антон Давыденко и Николай Просторов. В 18:50 стартует финал в женском синхроне с участием Марины Кийко и Светланы Мальковой.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. В 18:00 матчем против Италии начнет борьбу в группе В сборная Украины.

ВЕЛОШОССЕ. В 10:00 на старт индивидуальной гонки выйдут женщины Татьяна Рябченко и Валерия Кононенко, в 13:00 – мужчины Андрей Василюк и Александр Головаш.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. В 11:00 вступают в борьбу за награды Европейских игр борцы вольного стиля Тарас Маркович (до 57 кг), Василий Михайлов (до 74 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг). Полуфинальные схватки начнутся в 18:00. Финалы на следующий день.

БОКС. Состоятся бои на ринге во Дворце спорта "Уручье". В 15:15 в 1/8 финала будет боксировать Ярослав Харциз (до 64 кг), в 19:00 в 1/4 финала Александр Хижняк (до 75 кг).

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. Начинают борьбу Олег Кухарик (К1-1000м, К2-1000м,), Дмитрий Янчук (С1-1000м), Александр Сыромятников (К2-1000м,) Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок (С2-1000м), Мария Повх и Людмила Куклиновська (К2 500м), Татьяна Еднак (К1-500м), Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (С2-500м), Анастасия Горлова, Наталья Докиенко, Мария Кичасова-Скорик, Анастасия Тодорова (К4-500м). Начало квалификации – 9:00, полуфиналы – 15:30.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. В соревнованиях смешанных пар в стрельбе из малокалиберной винтовки (положение "лежа", дистанция 50 м) будут выступать Сергей Кулиш и Анна Ильина, Наталья Кальниш и Олег Царьков. (Квалификация – 08:45, полуфинал – 10:15, финал – 12:00) .Также состоится квалификация в двух упражнениях. В стрельбе из малокалиберного пистолета (25 м), в которой примут участие Елена Костевич и Оксана Ковальчук (начало 09:00), в стрельбе из скоростного пистолета (25 м), где будут выступать Павел Коростылев и Александр Петрив (начало 14:30).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 16:00 начнется четвертьфинал с участием Коу Лея.

Ранее министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. Призовые для украинских спортсменов увеличились вдвое по сравнению с предыдущими Евроиграми.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Наш прыгун в высоту в Минске завоевал "бронзу".


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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Тег Европейские игры, украинские спортсмены

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Источники:

НОК Украины , Сегодня|Спорт

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