Расписание восьмого дня на ЧМ-2019 по легкой атлетике: Украина претендует на медаль в двух видах

В пятницу, 4 октября, в Дохе проходит восьмой день чемпионата мира по легкой атлетике. Сегодня копилка медалей нашей сборной может быть пополнена: в финале бега на 400 метров с барьерами выступит Анна Рыжикова, а поздно вечером стартуют наши ходоки на 20 километров (Иван Лосев, Виктор Шумик, Эдуард Забуженко).
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Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.
Расписание 4 октября на ЧМ по легкой атлетике
20:05 Бег на 1500 метров, мужчины. Полуфинал
20:15 Прыжки в высоту, мужчины. ФИНАЛ
20:40 Эстафета 4х100, женщины. Квалификация
21:00 Метание диска, женщины. ФИНАЛ
21:05 Эстафета 4х100, мужчины. Квалификация
21:30 Бег на 400 метров с барьерами, женщины. ФИНАЛ
Украина: Анна Рыжикова
21:45 Бег на 3000 метров с препятствиями, мужчины. ФИНАЛ
22:20 Бег на 400 метров, мужчины. ФИНАЛ
23:30 Спортивная ходьба на 20 км, мужчины. ФИНАЛ
Украина: Иван Лосев, Виктор Шумик, Эдуард Забуженко
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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:
- 4 октября 20:20-22:30
- 5 октября 20:00-22:30
- 6 октября 19:10-21:40
Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.
Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике
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