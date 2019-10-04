Расписание восьмого дня на ЧМ-2019 по легкой атлетике: Украина претендует на медаль в двух видах

4 октября разыграют шесть комплектов медалей, украинские атлеты претендуют на награды в двух видах

Анна Рыжикова поборется за медаль в беге на 400 метров в барьерами / Фото: Reuters

В пятницу, 4 октября, в Дохе проходит восьмой день чемпионата мира по легкой атлетике. Сегодня копилка медалей нашей сборной может быть пополнена: в финале бега на 400 метров с барьерами выступит Анна Рыжикова, а поздно вечером стартуют наши ходоки на 20 километров (Иван Лосев, Виктор Шумик, Эдуард Забуженко).

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Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Расписание 4 октября на ЧМ по легкой атлетике

20:05 Бег на 1500 метров, мужчины. Полуфинал

20:15 Прыжки в высоту, мужчины. ФИНАЛ

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20:40 Эстафета 4х100, женщины. Квалификация

21:00 Метание диска, женщины. ФИНАЛ

21:05 Эстафета 4х100, мужчины. Квалификация

21:30 Бег на 400 метров с барьерами, женщины. ФИНАЛ

Украина: Анна Рыжикова

21:45 Бег на 3000 метров с препятствиями, мужчины. ФИНАЛ

22:20 Бег на 400 метров, мужчины. ФИНАЛ

23:30 Спортивная ходьба на 20 км, мужчины. ФИНАЛ

Украина: Иван Лосев, Виктор Шумик, Эдуард Забуженко

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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:

4 октября 20:20-22:30

5 октября 20:00-22:30

6 октября 19:10-21:40

Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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