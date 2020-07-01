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Расплата за поддержку Путина: подписчики уходят от лучшей фигуристки мира после поста о конституции

1 июля, 10:02

Олег Люлька Олег Люлька

Фолловеры отписываются от олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой, выступившей с благодарностью президенту РФ

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании россиянка Алина Загитова потеряла 2 тысячи подписчиков, после того как опубликовала в Instagram пост, посвященный голосованию по поправкам в конституцию Российской Федерации. До публикации поста вчера, 30 июня, у нее было 784 тыс. подписчиков, а на момент публикации этой новости у спортсменки осталось 782 тыс. фолловеров.

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Путин и Загитова

Путин и Загитова / Фото: Getty Images

Алина Загитова призвала земляков принять участие в голосовании за поправки в конституцию РФ, отметив: "На пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!"

Позже Загитова отредактировала пост, посвященный голосованию по поправкам в конституцию России, заменив фразу "моя любимая Удмуртия" на "моя любимая Москва".

INSTAGRAM
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А чем грозят Украине путинские поправки к главному документу его страны, вы можете узнать в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".

Війна, Україна і Росія: чи піде Володимир Путін далі?

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Россия Конституция Instagram фигурное катание Владимир Путин Алина Загитова

Источник: Championat.ru

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