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Разрушительные последствия: Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и забрать Игры-2026

Сегодня, 21:29

Причиной жесткого решения МОК может стать новый закон о спорте в Италии

Италию могут оставить без Олимпийских игр

Италию могут оставить без Олимпийских игр / Фото: AFP

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго предупредил, что страну могут не допустить к летней Олимпиаде 2020 года в Токио и лишить права на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Функционер связывает это с новым законом о спорте, который ограничивает независимость НОК от государственной власти, что противоречит правилам Международного олимпийского комитета (МОК), а также политическим кризисом

"Нам грозят разрушительные последствия. Это приостановка членства НОК Италии в МОК и, следовательно, запрет нашим спортсменам участвовать в Олипиаде-2020 в Токио или понижение их статуса до "независимых олимпийских атлетов" за исключением команд, а также лишение права провести Олимпиаду-2026 после тех огромных усилий, которые были предприняты, чтобы завоевать это право.

Для вступления закона в силу необходимо издание двух указов. Одно из двух: либо правительство остается у власти и издает эти роковые указы, либо решение будет принимать новый глава правительства", – сказал Малаго в интервью Tuttosport.

Как мы сообщали, мэр Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр завершила свое выступление в рамках финальной презентации шведской заявки на проведение Олимпиады-2026 исполнением песни легендарной группы ABBA Dancing Queen. По мнению экспертов, музыкальная импровизация существенно оживила презентацию. Однако, как показали результаты голосования, шведам это не принесло успеха.

Отметим, что ранее в проведении Олимпиады-2026 отказали туркам. Заявку города Эрзурум отклонили из-за плохой транспортной инфраструктуры. А до того свою кандидатуру на проведение этих Игр сняли в Саппоро. Причина - ущерб от землетрясения, которое произошло на Хоккайдо.

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МОК Олимпиада-2020 Олимпиада-2026

Источник: СЭ

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