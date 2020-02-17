Разыгрывающий украинской команды стал лучшим снайпером Лиги чемпионов

Борис Пуховский в атаке / Фото: ГК "Мотор"

Разыгрывающий украинского "Мотора" Борис Пуховский возглавил список лучших снайперов гандбольной Лиги чемпионов после 12-ти игровых недель. Белорусский лидер запорожской команды забросил 7 мячей в ворота македонского "Вардара", и опередил экс-лидера гонки бомбардиров украинца Владислава Остроушко, чей "Еврофарм" уже выбыл из турнира. У Пуховского теперь 68 голов, у Остроушоко – 65.

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На 17-е место рейтинга поднялся "моторовец" Айденас Малашинскас, у которого теперь 53 гола. Отметим, что в матче против "Вардара" свои первые в карьере мячи в Лиге чемпионов забросил Владислав Паровинчак.

Лучшие снайперы Лиги чемпионов

1. Борис Пуховский ("Мотор") – 68 голов

2. Владислав Остроушко ("Еврофарм") – 65

3. Тимур Дибиров ("Вардар") – 62

4. Уго Деска ("Монпелье") – 61

5. Алекс Гомес ("Барселона") – 60

6. Эмиль Якобсен ("ГОГ") – 59

17. Айденас Малашинскас ("Мотор") – 53

20 февраля в 13-м туре Лиги чемпионов "Мотор" площадке арены "Юность" примет польский "Виве Кельце". Но к сожалению, бороться чемпион Украины будет уже только за имя, так как после поражения от "Вардара" выход из группы ему же не светит.

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