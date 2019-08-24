Ребенок от партнера Стинга и болезнь Крона: как живет в США первая олимпийская чемпионка независимой Украины

Ей 41 год - Оксана Баюл скрывала рождение дочки, чтобы ее не сглазили, и проиграла суд за 50 миллионов долларов

Оксана Баюл с мужем и дочкой в Лас-Вегасе / Фото: Instagram

Когда Оксане Баюл было два года, из семьи ушел отец. Когда ей было 13, умерла мама. А в 16 лет девчонка из Днепра принесла сборной Украины первое олимпийское "золото" времен независимости, выиграв соревнования фигуристок на Играх-1994 в норвежском Лиллехаммере и сразу же уехав на ПМЖ в США.

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На сайте Оксаны Баюл можно купить фото с ее персональным автографом. Еще пару лет назад такой набор стоил 50 долларов. Сейчас эта сумма перечеркнута, напротив стоит новая – 39.95 доллара. Но то, что автографы Баюл подешевели, не значит, что ее дела пошли на спад. Наоборот, как раз в последние годы жизнь украинки, давно перебравшейся в США, наладилась.

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Оксана Баюл победила пристрастие к алкоголю, вышла замуж и родила дочку. Информацию о своем материнстве олимпийская чемпионка долго скрывала от публики, "чтобы не сглазили". Однако в последнее время Баюл буквально засыпает подписчиков в соцсетях фотографиями и видео со своей дочуркой, которой этим летом исполнилось четыре года. Что интересно, с трех лет Баюл-младшая стоит на коньках, занимается балетом. Так что не исключено, в ее лице мир когда-нибудь получит еще одну олимпийскую чемпионку по фигурному катанию.

"Я забеременела сама, без каких-либо медицинских вмешательств, это было, честно говоря, абсолютное чудо, совершенно нереальное, – рассказывает 41-летняя Оксана Баюл. – С того момента я окончательно уверилась в том, что есть где-то свыше ангелы-хранители, которые нам помогают. И все равно: я так боялась, что в моей жизни может что-то нарушиться, что за весь период беременности не выложила в интернет ни одной своей фотографии. Точно так же мы не выкладывали фотографии дочки до тех пор, пока ей не исполнилось два года. Не хотела, чтобы ее сглазили. Можно, конечно, сейчас над моими страхами смеяться, но я в это верю".

Дочка Оксаны Баюл

О беременности Баюл говорит как о чуде, потому как ей предшествовали серьезные проблемы со здоровьем.

"В 2010-м, когда в моей жизни уже появился мой муж Карло, меня экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимацию. Там же поставили диагноз - болезнь Крона, – вспоминает Оксана Баюл. - В больнице я провела две с половиной недели. Большинство специалистов настаивали на операции, поскольку было ужасное желудочное кровотечение, которое никак не удавалось остановить, но мой лечащий врач сказала, что резать меня не даст. Что нужно попробовать побороться с болезнью иными методами. Тот доктор меня, по сути, и спасла".

Оксана Баюл Видео: Instagram

Та болезнь заставила Оксану Баюл пересмотреть свою диету. "Знаете, я сейчас как будто электромобиль. Мне нужно быть предельно осторожной с тем, что попадает в мой двигатель, – говорит Оксана. – Мне пришлось отказаться от кофе, убрала сахар. Вместо этого – овощи, супы. И еще – я стараюсь быть невероятно позитивной!"

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Стоит отметить, что у первой олимпийской чемпионки независимой Украины - уже более длинная фамилия. Теперь она – Оксана Баюл-Фарина. В США фигуристка обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джей Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном. Оксана и Карло по знаку Зодиака – Скорпионы. Их дочка, Близнец, родилась уже в мировой столице игорного бизнеса Лас-Вегасе, куда пара перебралась в 2014 году из Пенсильвании.

Дочка Оксаны Баюл

В Пенсильвании у Оксаны и Карло был особняк на 372 "квадрата" с пятью спальнями, инкрустированной золотом столовой и европейскими розами, посаженными самой Баюл. Все это имение было продано за 765 тысяч долларов. Сейчас в распоряжении Баюл и ее семьи в Лас-Вегасе – дом на 312 квадратных метров, четыре спальни, три ванных, обложенных дорогим мрамором, просторный внутренний дворик, открытая кухня для барбекю. И бассейн, затененный пальмами. Кстати, одна из огромных комнат в доме оборудована высокими стенами-зеркалами – специально для тренировок Баюл и ее малышки.

Фотографии дома Оксаны Баюл в Лас-Вегасе

Важный момент в американской жизни Оксаны Баюл – она рассорилась с тренером Галиной Змиевской, под руководством которой выиграла Олимпиаду-1994. "Уже после того, как мы с Карло поженились, он посмотрел на некоторые мои контракты, задал мне пару вопросов, и так получилось, что я не смогла на них ответить. Например, на каком основании Змиевская распоряжалась всеми моими деньгами в Америке, когда мы туда переехали? Я тогда зарабатывала астрономические суммы, но даже не подозревала об этом, поскольку мне на счета поступали совсем другие деньги".

Оксана Баюл на льду. 2019 год

Все это вылилось в судебный процесс, в ходе которого Баюл требовала от адвоката Змиевской ни много ни мало – 50 миллионов долларов. Причем в качестве соответчика выступало и государство Украина, чиновники которого, по словам Баюл, помогали адвокату Лимиру нажиться на имени спортсменки непосредственно в Украине. Однако федеральный суд Центрального округа Калифорнии в удовлетворении иска Баюл на астрономическую сумму отказал, наоборот, обязав ее покрыть судебные издержки.

Кстати, муж Оксаны Баюл-Фарины написал сценарий к фильму "Королева льда. Правдивая история Сони Хени", где роль легендарной норвежской фигуристки сыграла Баюл. Кроме того, еще пару лет назад она регулярно участвовала в театрализованном ледовом шоу "Императрица на льду". А сейчас несколько раз в неделю обязательно выходит на лед с дочкой – просто так, в свое удовольствие.

Оксана Баюл с дочкой на льду

"Дочка любит смотреть старые видеозаписи, где мне 16 лет, – рассказывает Оксана Баюл-Фарина. – Что-то пытается повторять на полу: в ласточку становится, ногу поднимает, прыгает. Так смешно наблюдать за этим".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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