Речные покатушки Цыганкова, первый прыжок с парашютом и водное послание мамам: соцсети звезд спорта

Известные украинские спортсмены с наступлением теплых дней стали более активными – они катаются на катерах, прыгают с парашютом, делятся сумасшедшими историями с соревнований и все еще продолжают признаваться в любви своим мамам. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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Украинский центровой клуба НБА "Сакраменто Кингс" Алексей Лэнь на карантине устроил пикник на заднем дворе. Звездного баскетболиста сборной запечатлили с бокалом возле мангала. "Шашлычок под коньячок", – прокомментировали пост Лэня.

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Многие спортсмены продолжали выкладывать фото со своими мамами, поздравляя их с праздником, который был 10 мая. А прыгуны в воду сняли целое трогательное видео. К поздравлениям присоединились призеры Олимпийских игр, медалисты чемпионатов мира и Европы – Анна Письменская, Александр Горшковозов, Юлия Прокопчук, Елена Федорова, Алексей Середа, Станислав Олиферчик, Олег Сербин, Илья Кваша, Алексей Пригоров, Евгений Науменко, Виктория Кесарь, Анастасия Недобига и Анна Сорокина.

Душевным семейным видео в День матери поделилась и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая воспитывает троих детей.

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Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков не просто выбрался на природу, а совершил водную прогулку на катере с "родными". В том числе и любимым псом Лаки.

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Украинская звезда смешанных единоборств Лена Овчинникова впервые в жизни прыгнула с парашютом: "Я всегда знала, что когда-то решусь это сделать. Когда-то – наступило. Такие эмоции точно запомнятся на всю жизнь".

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Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, который защищает цвета турецкого "Бурсаспора", поделился воспоминаниями о Суперкубке: "Никогда не сдавайся".

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Бывшая чемпионка мира по художественной гимнастике Наталья Годунко рассказала "Историю 4 кувырков" на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.

"Я никогда не думала о 4 кувырках. Никогда не тренировала 4 кувырка. Никто не знал даже, что это возможно. На последнем повороте во время выступления я вдруг решаю сделать 4 КУВЫРКА! Почему? Не знаю. Просто так захотела в ту долю секунды! Я выполнила впервые бросок ленты на 4 кувырка на Олимпийских играх, и лента идеально прилетела мне в ноги... Я ненормальная. Ирина Ивановна Дерюгина была в идентичном шоке, как и все! Я первая в мире гимнастка, которая выполнила 4 кувырка..."

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